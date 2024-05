Ya se vacunó contra la gripe a más del 45% de la población objetivo de la provincia

Desde que inició la campaña de vacunación contra la gripe, el 21 de marzo, y hasta hoy, el Ministerio de Salud Pública administró 140.031 dosis antigripales. Esta cifra representa el 46,67% del total de la población habilitada para darse esta vacuna.

Sandra Villagrán, una profesional del programa de Inmunizaciones, explicó que “son 300 mil las personas a las que se estima inocular a lo largo de esta campaña. Sobre el total de dosis ya aplicadas, 44.103 corresponden a adultos mayores”.

Agregó que “esta vacuna no evita la enfermedad, pero sí reduce las complicaciones, hospitalización, muerte y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza”.

Este inmunizante se aplica gratuitamente en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia.

Además, domiciliariamente en la visita de cada sector de los agentes sanitarios.

La vacuna antigripal está en el Calendario Nacional de Vacunación desde 2011, es obligatoria y gratuita para las personas que están dentro de los grupos de riesgo que residen en Salta:

• Personal de salud.

• Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación.

• Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.

• Bebés de 6 a 24 meses de edad: son dos dosis separadas por, al menos, un mes de diferencia.

• Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: Tales como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. Requiere orden médica, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen.

• Personas de 65 años y mayores: No requiere prescripción médica y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo, según corresponda.

Más dosis

La cartera sanitaria recibirá mañana una nueva partida de 20 mil dosis de la vacuna contra la gripe, enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que va del año, incluyendo este envío, totalizan 250 mil biológicos.