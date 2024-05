Mario Cargnello habló sobre el escándalo en un control de tránsito

Lo llamativo de esta ocasión fue la presencia del Monseñor Mario Cargnello, quien recientemente había sido noticia tras reconocer que había bebido durante un control vial. A pesar de la controversia, Cargnello llevó adelante la ceremonia con el mismo fervor y dedicación de siempre, sin dejar pasar por alto lo sucedido a comienzo de este mes. "Hace bien reconocer las faltas que podamos cometer. Quiero pedir disculpas por lo que pasó la otra noche. Venía de una cena, pido perdón...Gracias a Dios, la multa ya la pagamos", expresó.

El arzobispo aprovechó la presencia de las autoridades para pedir disculpas, recordó la situación a los allí presentes y realizó un pedido: "Lo que pasó la otra vez, que venía en la camioneta de una cena y no llevaba tampoco el carnet. Pido disculpas públicamente y quiero agradecer a las autoridades y pedir que no les hagan nada a los policías", pidió.

Asimismo, se refirió a la realidad actual del país en cuanto a sus políticos: "la comunidad política no se puede construir si no se basa en la amistad social. Conforme pasan los años y uno se pone cada vez más viejo se va dando cuenta que las ideologías de izquierda o derecha son solo eso, ideologías", reflexionó.

"Las grandes crisis son siempre una oportunidad y un desafío, esto también lo es", expresó.

Operativo de control vial

El pasado 8 de mayo se viralizó un video donde en un operativo de control vial nocturno realizado en zona sur de la ciudad, efectivos detuvieron la marcha del arzobispo de Salta. Al ser consultado sobre la licencia de conducir, Cargnello responde: "No la traje". No obstante, también la buscó en la guantera pero no la encontró. Pocos segundos después, comentó que regresaba de una cena con amigos donde había reconoció que había consumido alcohol. dijo "Tomé". Ante esta respuesta, uno de los agentes le volvió a consultar: "¿Tomó algo?". El arzobispo respondió: "Si, fui a una cena. No puedo negar, que quiere que le diga". El hecho en si, había ocurrido algunas semanas atrás, pero fue recién el 8 de mayo cuando se dio a conocer y rápidamente se viralizó alcanzando todas las redes sociales y los medios de comunicación nacionales.