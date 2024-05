Godoy Cruz-San Lorenzo fue suspendido por incidentes en la tribuna local

San Lorenzo igualaba 1 a 1 ante Godoy Cruz en su visita al estadio Malvinas Argentinas, cuando el partido por la tercera fecha de la Liga Profesional fue suspendido por incidentes en las tribunas.

Desde el primer tiempo las cosas se complicaron debido a que a los 25 minutos cayó una bomba de estruendo en el área de San Lorenzo, por lo que el encuentro se suspendió momentáneamente. Tras la reanudación, Cristian Ferreira recibió un pase de Adam Bareiro pero su remate pasó por encima del travesaño.

A los 34 minutos, Silvio Ulariaga metió un buen cabezazo que dejó sin acción a Gastón Gómez y estampó el 1 a 0 a favor de los de Daniel Oldrá.

Otra vez el encuentro se detuvo por más incidentes en la tribuna, y luego San Lorenzo igualó la historia con un tanto de Adam Bareiro, pero fue anulado por infracción previa del jugador.

Entre tanto párate, el encuentro se jugó hasta los 59 minutos y ahí si, mediante Agustín Giay, el conjunto de Boedo logró el 1 a 1.

En el complemento, el clima se volvió más tenso, las piedras no dejaban de caer desde las tribunas y a pesar de que la policía intentó disuadirlos, comenzaron a escucharse incluso disparos de goma desde afuera del estadio.

Ante esta situación y sin las garantías necesarias para continuar el duelo, el árbitro finalmente decidió darlo por suspendido y que se reanude en otra ocasión: "No estaban las garantías dadas, agotamos todas las instancias. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores y de nosotros. Empezamos a escuchar los balazos y el jefe del operativo no me dio las garantías, lo más sano era darlo por suspendido", explicó Nazareno Arasa.