La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desmintió rumores de renuncia y aseguró que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei, al hablar tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones.

La funcionaria habló en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco. A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando los negociones y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", sumó además.

En la misma línea, continuó: "Hagan lo que me hagan estoy adentro y no voy a parar". Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía.

"Pienso que, si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante", agradeció respecto a la concentración, y sumó: "No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar".

Asimismo, la "mejor ministra de la historia", como la llama el mandatario, indicó: "A la Argentina la salvamos entre todos y sacando la mugre, y la voy a seguir sacando".

En otro pasaje de la llamada, Pettovello reveló que maneja su cuenta de Instagram y que responde personalmente los mensajes para mantener el contacto "con la gente de verdad". "Si necesitan algo, una mano, cualquiera de las cosas es bienvenida. Voy a estar para ustedes", sugirió.

Por último, contó que a veces se inmiscuye en ministerios ajenos y apuntó todos los cañones contra los empresarios, los políticos y el periodismo.

"Trato hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en ministerios ajenos, pero la mafia es peor de lo que pensaba", afirmó.

"Está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística que es de la peor calaña, son los que me pegan día y noche, todos los días, por radio y televisión diciendo mentiras absolutas", afirmó.

Según se conoció, la ministra de Capital Humano les había pedido al grupo que se había convocado en el Obelisco para apoyarla que mantuvieran en reserva el encuentro, pero se filtró a la madrugada por redes sociales. Pettovello agradeció las muestras de apoyo y reconoció que su presente es "muy difícil, porque no me iba dando cuenta de los callos que iba pisando". "Me he ganado muchos enemigos", advirtió.

"Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena", prosiguió la funcionaria

Desde hace semanas, la ministra está en el ojo de la tormenta a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer. Incluso, trascendidos aseguraron que llegó a poner a disposición del mandatario su renuncia, pero que éste no la aceptó. Las denuncias de los sectores kirchneristas la mantienen en jaque, además sigue en pide la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por la retención de alimentos en galpones.

Historia con Rago

Pablo Rago fue el invitado de lujo que tuvo Sebastián Wainraich en La noche perfecta. Y en una entrevista que tuvo momentos divertidos y confesiones del actor, surgió el recuerdo de su matrimonio con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Wainraich sorprendió al actor cuando puso en el centro de la escena su relación con Pettovello. "Pablo estuvo casado con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano", disparó el conductor para introducir un tema que incomodó al actor.

"Hace mucho, otra vida casi. Hace 30 años", respondió Rago cuando Wainraich quiso conocer detalles de un matrimonio que salió a la luz hace poco tiempo, cuando la titular de Capital Humano ganó notoriedad.

"Fue la única vez que me casé", recordó el actor, aunque aclaró que no hubo iglesia. "Solo Registro civil", aportó. Rago contó que el matrimonio duró un año y medio, y cuando Wainraich intentó profundizar sobre la relación, Pablo lo frenó: "No vamos a hablar ahora de eso, no tengo contacto".