Preocupa el bajo nivel de lectura en los primeros años de primaria

Los indicadores sobre fluidez lectora en estudiantes que integran el programa de Fortalecimiento de la Alfabetización son preocupantes. Un 70 por ciento de alumnos de segundo grado se encuentra en el nivel de principiantes, mientras que un 23 por ciento de los niños se ubica en el nivel intermedio, un 6 por ciento son lectores fluidos y un 1 por ciento son prelectores, según un relevamiento durante 2022 que consta en el Plan Jurisdiccional de Alfabetización de Salta.

Se incluyeron a 73 instituciones educativas que integran el Programa y 2.382 estudiantes, tanto de la capital salteña como municipios aledaños y las localidades de Cachi, Rosario de la Frontera, Metan, San Carlos y Cafayate.

El sector intermedio se caracteriza por presentar una menor incidencia en el silabeo, reconocer mas palabras sin interrupciones, mientras que los principiantes logran leer palabras pero aun silabean en la mayor parte por lo cual la lectura sigue siendo lenta. Los lectores fluidos presentan un buen nivel de lectura. Los prelectores no logran leer palabras, ni sencillas, no han comprendido aun como funciona el sistema de escritura y no manejan el principio alfabético.

Por otra parte, también se conocieron datos de un relevamiento sobre un proyecto de alfabetización temprana e inicial con perspectiva intercultural en el ámbito rural que se desarrolla en los departamentos de San Martín y Rivadavia. Los resultados preeliminares muestran que a inicio de cuarto grado: un 10 por ciento no puede escribir palabras, un 20 por ciento no logra leer palabras simples fuera de contexto y más del 25 por ciento no puede leer frases o un texto simple. Solo se consideró el desempeño de los niños y niñas, en español. El proyecto se implementa a partir del 2022 para recuperar aprendizajes en contextos rurales de alta vulnerabilidad social.

Los indicadores



"Cada una de estas líneas de alfabetización trabajan con una política integral que abarca la capacitación de los docentes, la provisión de materiales didácticos de calidad y la realización de la evaluación. No estamos hablando de resultados a nivel provincial, sino de los de estudiantes que participan en estas líneas. Los indicadores obtenidos son el punto de partida y nos preocupan, obviamente", manifestó la secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, Analía Guardo.

Y anticipó que "en los próximos días se conocerán los resultados de las evaluaciones de 2023 cuyos resultados obviamente han mejorado a partir de todas las acciones que hemos desarrollado".

En los hogares

Al ser consultada sobre que otros factores influyen para que los niños y niñas presenten estos indicadores preocupantes y si hace falta más apoyo en los hogares por parte de padres o tutores, Guardo respondió: "Influyen muchos factores. Quizá las características de los hogares en el sentido de si promueven la lectura, si los adultos les leen a los niños. Por eso, por ejemplo, la línea de alfabetización temprana, inicial y familiar, tiene materiales, libros para que los papás les lean a los niños y estimular el ambiente alfabetizador del hogar".

Destacó que "en una provincia donde la lengua madre de los niños es distinta, diferente al español, nosotros tenemos que tener una propuesta de enseñanza de español como lengua. Esta línea de alfabetización inicial, temprana y familiar con perspectiva intercultural la tiene en cuenta. Es la que estamos desarrollando en los departamentos de Rivadavia y San Martín".

Y aclaró: "A nosotros, más que presentar datos alarmantes, lo que nos interesa es decir que estamos tomando esto para desarrollar acciones que puedan revertir la situación. Nos han invitado a hablar de esta línea de alfabetización con perspectiva intercultural en Paraguay porque están destacando la labor de las personas que se dedican a poder abordar de manera integral todas las dificultades de lectura y escritura. Tenemos que generar datos para que sepamos fehacientemente dónde están los desafíos y las acciones que vamos a implementar para mejorar. Lo importante es que nosotros estamos trabajando fuertemente con el tema de la alfabetización para resolver todas las dificultades que encontramos en los estudiantes", finalizó.