Medio millón de inmigrantes podrían obtener la ciudadanía estadounidense

El presidente Joe Biden tomará una medida expansiva en un año electoral para ofrecer alivio a potencialmente cientos de miles de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, con el objetivo de equilibrar la restricción en la frontera que aplicó a principios de este mes.

La Casa Blanca anunció el martes que la administración Biden permitirá, en los próximos meses, que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía. La medida podría afectar a más de medio millón de inmigrantes, según altos funcionarios de la administración.

Para calificar, un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos durante 10 años contando hacia atrás desde este lunes y estar casado con un ciudadano estadounidense. Si se aprueba la solicitud de un inmigrante calificado, él o ella tendría tres años para solicitar una tarjeta verde y, mientras tanto, recibir un permiso de trabajo temporal y estar protegido de la deportación.

Alrededor de 50.000 niños no ciudadanos cuyos padres están casados con un ciudadano estadounidense también podrían calificar para el mismo proceso, según altos funcionarios de la administración que informaron a los periodistas sobre la propuesta bajo condición de anonimato. No hay ningún requisito sobre cuánto tiempo debe haber estado casada la pareja y nadie es elegible después del lunes. Eso significa que los inmigrantes que alcancen esa marca de 10 años en cualquier momento después del 17 de junio de 2024 no calificarán para el programa, según los funcionarios.

Biden hablará sobre sus planes en un evento el martes por la tarde en la Casa Blanca, que también marcará el 12º aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una popular directiva de la era Obama que ofrecía protecciones contra la deportación y permisos de trabajo temporales para jóvenes inmigrantes que carecen de personería jurídica.

Los funcionarios de la Casa Blanca alentaron en privado a los demócratas de la Cámara, que está en receso esta semana, a viajar de regreso a Washington para asistir al anuncio.

El presidente también anunciará nuevas regulaciones que permitirán a ciertos beneficiarios de DACA y otros inmigrantes jóvenes calificar más fácilmente para visas de trabajo establecidas desde hace mucho tiempo. Eso permitiría a los inmigrantes calificados tener una protección más sólida que los permisos de trabajo ofrecidos por DACA, que actualmente enfrenta desafíos legales y ya no acepta nuevas solicitudes.

El poder que Biden invoca con su anuncio del martes para los cónyuges no es novedoso. La política ampliaría la autoridad utilizada por los presidentes George W. Bush y Barack Obama para permitir la “libertad condicional vigente” para familiares de militares, dijo Andrea Flores, ex asesora de políticas de las administraciones de Obama y Biden y ahora vicepresidenta en FWD.us, una organización de defensa de la inmigración.

El proceso de libertad condicional permite a los inmigrantes que califican seguir el camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos sin salir del país, eliminando una barrera común para aquellos sin estatus legal pero casados con estadounidenses. Flores dijo que “cumple la promesa del primer día del presidente Biden de proteger a los inmigrantes indocumentados y sus familias estadounidenses”.

El anuncio del martes se produce dos semanas después de que Biden revelara una amplia represión en la frontera entre Estados Unidos y México que detuvo efectivamente las solicitudes de asilo para quienes llegan entre puertos de entrada designados oficialmente. Grupos de derechos de los inmigrantes han demandado a la administración Biden por esa directiva, que un alto funcionario de la administración dijo el lunes había llevado a menos encuentros fronterizos entre puertos.