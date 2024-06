Será el 9 de julio en Tucumán: El Presidente volvió a convocar a firmar el Pacto de Mayo

El primer mandatario nacional comenzó su alocución diciendo “hoy conmemoramos el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, héroe de la Revolución de Mayo y padre de nuestra bandera argentina. Dicen que esa primera versión de nuestra insignia nacional, diseñada y pedida por Belgrano allá por 1812, fue cosida por Rosarinas, que querían hacer su aporte a la causa de la libertad”.

“Pequeños gestos como ese, o como el propio accionar de Belgrano, muestran que la voluntad y accionar de los hombres y mujeres comprometidos con su tiempo, tiene la capacidad de cambiar los destinos de una nación, por más titánico que parezca el desafío, que cada decisión de cada individuo puede tener un peso determinante en el devenir de nuestra historia”, dijo Milei.

Y siguió el discurso el presidente: “Cuando Belgrano escribió al triunvirato para pedirles que ratificaran la bandera como símbolo oficial, el Gobierno de Buenos Aires la rechazó, y le ordenó que no izara esa bandera, sino otra. ¿Por qué? Porque la dirigencia política en Buenos Aires aún no hablaba de independencia, aún no hablaba de un país libre, aún no se hablaban de un Gobierno autónomo de las autoridades virreinales, pero fiel a la corona, fiel a Fernando VII” .

Manifestó en Rosario que “en consecuencia, no querían mandar un mensaje diplomático equivocado, querían cuidar las formas, como aún les gusta hacer algunos hoy, algunos guiados por el miedo, porque no se animaban a ser libres, otros porque directamente querían seguir siendo súbditos”, subrayó Milei.

“Belgrano era un maximalista de la libertad”, dijo Milei.

“El entendía que o éramos libres o no los éramos, no había peros ni puntos intermedios, por eso eligió no renunciar a la bandera, aún a pesar de las órdenes de Buenos Aires, porque la libertad no pide permiso, la libertad se impone, no se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene o qué no, la libertad es un instinto innato de ser argentino, y es por eso que a la larga siempre se abre camino”, expresó.

“Hablamos de alguien que cuando fue vocal de la primera junta era el único que no cobraba, alguien que cuando recibió un premio de la asamblea por sus victorias en las batallas de Salta y Tucumán, lo donó entero para construir cuatro escuelas en el norte, lamentablemente esas escuelas nunca se hicieron, porque el dinero nunca llegó a donde debía llegar. Belgrano también, como tantos otros, después de él, tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos”, indicó Milei.

“Después de todo lo que hizo para liberar esta tierra, Belgrano murió pobre, sin poder cobrar el dinero que el Estado le debía en concepto de sueldos como general, o sea, nunca le pagamos correctamente por el servicio que había brindado, no es un invento de las últimas décadas que los políticos le falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria, sino una traición lamentablemente que debemos terminar”, expresó el primer mandatario.

Y terminó con la propuesta para todo el arco político nacional. “Por esta razón, quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo. Avanzada ya la sanción de la Ley Bases, y el paquete fiscal para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo”.

“Y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes”, expresó Milei.