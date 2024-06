Almada dejará el Atlanta United y complicó su presencia en los Juegos Olímpicos

El futbolista Thiago Almada dejará el Atlanta United para emigrar al Botafogo de Brasil y complicará su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano.

El capitán de la Selección Argentina Sub 23 fue transferido por 20 millones de dólares al grupo Eagle Football, y uno de sus posibles destinos y el más cercano es el Botafogo de Brasil.

Este movimiento complica su disponibilidad para la cita olímpica, ya que el torneo no forma parte del calendario FIFA, y dependerá de la voluntad del club brasileño cederlo o no.

Almada, que previamente estuvo en la mira de Boca y sostuvo conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme, se despidió del Atlanta United de la MLS. Su destino inmediato parece ser el Botafogo, antes de posiblemente dar el salto al fútbol europeo, con Eagle Football también propietario del Lyon de Francia y el Crystal Palace de Inglaterra.

La situación se agrava con otras bajas en la Selección argentina Sub 23. Alán Varela, por ejemplo, no estará disponible para los Juegos Olímpicos debido a un cambio en el cuerpo técnico del Porto, donde André Villas-Boas decidió no ceder al mediocampista. Ante esta situación, Mascherano podría convocar a Santiago Hezze, campeón de la Conference League con el Olympiacos, como reemplazo.

Además, otros dos jugadores clave que están participando en la Copa América con la selección mayor, Enzo Fernández del Chelsea y Alejandro Garnacho del Manchester United, tampoco recibieron el permiso necesario para unirse al equipo olímpico. Estas ausencias representan un golpe significativo para las aspiraciones del equipo Sub 23 en París 2024.

La incertidumbre sobre la conformación final del plantel sub 23 se mantiene, con la fecha límite para la presentación de la lista de 18 jugadores más cuatro reservas fijada para el 3 de julio.

Mascherano y su equipo viajarán a Francia una semana después, instalándose en Fougeres, donde jugarán dos amistosos antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

El primer amistoso será contra el FC Rouen 1899 el 15 de julio, seguido de un encuentro con la Selección de Guinea el 19 de julio en Vitré.

Guinea, recientemente clasificada para los Juegos Olímpicos, será un rival exigente para medir el nivel del equipo argentino antes del torneo.