Se celebraron 10 años de Qhapaq Ñan - Patrimonio Mundial: Un Hito Cultural de Salta

La actividad se llevó a cabo en el SUM de la Usina Cultural, la administración del Qhapaq Ñan Patrimonio Mundial, la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural celebraron el 10° aniversario de la inclusión del Qhapaq Ñan en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscrito el 21 de junio de 2014.

Durante la apertura, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñales, destacó la importancia de reconocer y agradecer el esfuerzo del equipo de Qhapaq Ñan Salta: "No nos es desconocido su esfuerzo, no es casualidad que este camino haya unido tantas comunidades durante mucho tiempo y vincula hoy el trabajo colectivo en resguardo de un Patrimonio ya de la Humanidad, del que podemos disfrutar y estamos orgullosos de formar parte".

Al respecto el secretario de Cultura, Diego Ashur manifestó: “Hemos aprendido a través de una inmensa cantidad de experiencias articuladas de Patrimonio con otros países, que nos permitieron entender que no es solo el cuidado del pasado, cosas antiguas o viejas. No podemos conseguir un desarrollo sostenible, si no incorporamos la dimensión de nuestro pasado, nuestro pasado material, nuestro pasado conjunto, que en este caso es un patrimonio indígena”.

“Estos bienes sirven para el desarrollo turístico, pero más allá de eso, del uso público que podemos tener, es esta identificación que ha surgido en la campaña Qhapaq Ñan, de sentirnos de esta tierra, de sentirnos orgullosos de los que nos han perseguido, de que ese patrimonio es uno de nuestros máximos orgullos, el único bien del patrimonio mundial que también es de la Provincia y de los salteños”, indicó.

Este evento tiene como objetivo celebrar este significativo reconocimiento internacional y subrayar el trabajo continuo y colaborativo en la gestión y conservación de este Patrimonio Mundial de Valor Universal Excepcional para la Humanidad. La jornada incluirá diversas actividades que resaltan la importancia cultural e histórica del Qhapaq Ñan, así como los esfuerzos dedicados a su preservación.

El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Claudia Lamas; el director de Qhapaq Ñan Patrimonio Mundial Salta, Diego Sberna; y el director del Museo Histórico del Norte, Mario Lazarovich.

Las actividades continuaron con intervenciones de los representantes de las Unidades de Gestión Local y la Mesa Indígena del Qhapaq Ñan, provenientes de Tastil, Potrero de Payogasta, Los Graneros de La Poma y Tolar Grande.Las celebraciones continuarán el jueves en Jujuy, en Santa Ana, Quebrada Grande - Las Escaleras, extendiendo la conmemoración a esta región.

Importancia del Qhapaq Ñan

El Qhapaq Ñan, conocido como el Gran Camino Inca, es una red de caminos que abarca más de 30,000 kilómetros a lo largo de Sudamérica, conectando diversos ecosistemas y culturas. Su reconocimiento como Patrimonio Mundial no solo destaca su relevancia histórica y arquitectónica, sino también su valor cultural y social, siendo un símbolo de la integración y la herencia de los pueblos andinos.

La celebración de este aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural, fomentando el conocimiento y la apreciación de este legado excepcional para las generaciones futuras.