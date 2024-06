Javier Milei puso en duda el bono para jubilados de la mínima

El presidente Javier Milei puso en duda ayer el pago del bono a los jubilados que venía otorgándose mensualmente con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los haberes.

En los últimos meses, el gobierno otorgó un bono de $70.000 para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

"No vamos a mentirle a la gente dándole cosas que no hay y eso terminaba siendo emisión monetaria", sostuvo el mandatario y añadió que "la política de hacer las cosas con emisión monetaria genera una situación de mayor pobreza".

No obstante esta apreciación, el Presidente destacó la solidez de los números fiscales. "Tenemos esperanzas que los números de junio, que tiene en contra la estacionalidad por el pago del medio aguinaldo, de números sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón muy grande para enfrentar los pagos de intereses de julio", indicó.

Pese a esta aseveración, el Jefe de Estado eludió la confirmación del pago del bono a jubilados.

En mayo pasado, la administración nacional otorgó un bono de 70.000 pesos a los jubilados que sirvió como complemento de los haberes mínimos. Como no se había actualizado la fórmula jubilatoria ajustada por inflación, puso ese monto sobre la mesa para paliar los magros ingresos.

Pero la ayuda fue mermando, ya que el monto de 70.000 pesos se mantuvo congelado y no acompañó la suba promedio de precios que en abril fue del 8,8 por ciento (con una interanual del 65) y en mayo de 4,2 (con una interanual de 72 por ciento).

La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados que cobran la mínima se mantiene. No obstante, con el eco de la prédica de "no hay plata", Javier Milei ratificó: "No vamos a mentirle a la gente dándole cosas que no hay y eso terminaba siendo emisión monetaria".



Mientras el propio Presidente puso en duda el pago del bono para el próximo mes, el Gobierno está alerta por la posible aprobación en el Congreso de una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones que, de aprobarse tal como es el proyecto original, Javier Milei anticipó que pensaba vetar esta ley porque ponía en riesgo las cuentas públicas.