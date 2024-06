Gran giro en el caso Loan: la tía habría declarado que lo atropellaron

El caso por la desaparición de Loan tendría un giro inesperado luego de la declaración de Laudelina, tía del menor y pareja de uno de los detenidos. Frente al fiscal provincial, la mujer habría informado que al pequeño lo atropellaron María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Según indicó, en un momento del recorrido “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”.

A su vez, manifestó que la ex funcionaria y el excapitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”.

La mujer también remarcó que tras el accidente y previo a supuestamente ir al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”.

Fuentes del caso señalaron que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural.

Aunque no hay mayores detalles, se cree que el menor pudo haber sido enterrado por el matrimonio.

De esta manera, Laudelina deberá reafirmar su declaración ante la Justicia Federal. Sin embargo, medios locales destacan que no hay noticias de la mujer desde minutos después de que terminó con su testimonial.

“Cierra su declaración porque hubo nuevos rastrillajes en los campos de Caillava y se ordenaron pericias en los vehículos”, destacó el periodista Nicolás Wiñazki.

A su vez, se resalta que en las primeras pericias con perros en la camioneta y el auto el resultado fue positivo para el hallazgo de rastros del pequeño.

Se supo además que la declaración fue grabada por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia.

La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.

Ante el conocimiento del testimonio, Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes, escribió en sus redes y resaltó que se dio un gran paso en la causa.

Aun se desconoce dónde se encuentra el cuerpo de Loan.

Esta hipótesis coincide con lo investigado por los fiscales de instrucción: Loan no se había perdido, sí había subido a la camioneta de la pareja presa y el ex comisario había ocultado la verdad.

"Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan", dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, minutos después de que trascendieran los primeros datos sobre la declaración de la tía de Loan, que ahora deberá ratificar su dicho en la justicia federal.

Un giro que puede resolver el caso que tiene en vilo al país



La declaración de Laudelina llega en un momento donde la causa había sido tomada por la justicia federal, que desplazó del caso a sus pares de Corrientes. Laudelina había venido esquivando la detención desde hace varios días, pero la presión sobre su figura crecía.

La mujer estaba siendo observada por su vínculo con otro de los sospechosos, su pareja Antonio Benítez, de quien desconfiaba el resto de la familia. Además había incurrido en varias contradicciones a lo largo de las dos semanas donde el caso tuvo máxima atención.

Una de ellas fue la invitación al almuerzo en El Algarrobal. Laudelina había dicho que a la funcionaria y a su marido los invitó la propia Catalina, la abuela de Loan que puso la casa y organizó la comida. Catalina salió horas después y dijo que era falso, que a la pareja la había llevado Laudelina.

Cuando Benítez había sido detenido por 'abandono de persona', Laudelina había querido salpicar a la madre de Loan, al afirmar que le parecía "extraño" que no esté participando de la búsqueda de su propio hijo, agregó.

Si bien Laudelina había evitado declarar, ayer viernes las cosas se aceleraron. Es que José Peña, papá de Loan, había declarado que a su hijo se lo llevó su tía Laudelina, algo que complicó la situación de la mujer.

“Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá. Todos lo estábamos buscando desesperados”. "No tengo nada que esconder. Tengo mi verdad y es lo que pasó", dijo a C5N en las primeras horas.

Fuente: Clarín