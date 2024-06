Tomás Elizalde será olímpico con Los Pumas 7 en los Juegos de París

En el avión que lleva a los Juegos Olímpicos París 2024 habrá otro deportista salteño. Tomás Elizalde tendrá su primera experiencia olímpica al ser convocado para integrar el plantel de Los Pumas 7, uno de los seleccionados nacionales sobre el que reposan muchas esperanzas de lograr una medalla. El exjugador de Tigres RC acompañará a Valentina Raposo, de Las Leonas, como embajadores del deporte salteño en la capital francesa.

El head coach Santiago Gómez Cora definió los convocados, un total de doce jugadores y dos reservas. Elizalde ya venía siendo parte de las convocatorias del entrenador, estuvo en la etapa final del Circuito Mundial y también fue citado para la Grand Final de Madrid.

El salteño, actual jugador de Deportiva Francesa de Buenos Aires, fue campeón en varias ocasiones con Los Pumas 7, disputó más de sesenta partidos desde su debut, jugó trece etapas del Circuito Mundial y anotó nueve tries.

El plantel que competirá en los próximos Juegos Olímpicos estará integrado por: Santiago Alvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Grazziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade. Los reservas serán Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld.

"Llegó el gran día de dar los 12 jugadores que van en busca del sueño de los Juegos Olímpicos. Somos conscientes de lo difícil que es esta lista, diferentes a las otras que son más dinámicas porque hay etapas del circuito todos los meses y si no estás en una, tenés revancha en un período más corto y ésta es cada cuatro años y es el sueño de todos ir en busca de una medalla olímpica. Somos conscientes también de lo sensible y delicada que es esta lista en particular, pero seremos consecuentes con lo que fuimos haciendo todo el año, buscamos ser competitivos, fuimos rotando algunas opciones, ya sea en listas y en puestos de diferentes jugadores. Estamos convencidos que son los 12 jugadores indicados para ir a buscar este sueño olímpico", señaló Gómez Cora en la conferencia de prensa que brindó ayer.

Argentina compartirá el Grupo B junto con Australia, Samoa y Kenia del 24 al 27 de julio. Vale destacar que el seleccionado nacional cerrará su concentración nacional el próximo jueves 4 de julio en Casa Pumas; luego, el sábado 6, viajará a Portugal para finalizar la preparación de cara a París, ciudad a la que arribará el jueves 18 para instalarse en la villa olímpica.