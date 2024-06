Otra violenta agresión a un árbitro

El hecho denunciado ocurrió en la cancha auxiliar de Pellegrini, en un partido válido por el torneo barrial que organiza la Liga de la zona Oeste. El hecho ocurrió apenas unas semanas después de la agresión a su colega Franco Acosta y cuyo caso llegó a los medios nacionales.

"Al finalizar el partido aduciendo de que se jugó un tiempo menor a lo estipulado, el jugador Beche Ismael se acercó a pedir los minutos que se jugaron. En ese momento no tenía reloj porque dirigí con el celular utilizando el cronómetro, le mostré que se cumplió bien el tiempo de juego, me hizo un seña que como diciéndome andate a la m... y llegó el padre para solicitar la planilla y me agarró de la camiseta", señaló Coria.

Y agregó: "De nuevo regresó el jugador Beche Ismael y me propino una piña en la cara. Luego el hermano, a quien lo denunció, llegó por atrás y me pegó otra piña en la cara que me tiró al piso. Y cuando estaba en el piso el señor Beche Ismael me impactó con una patada entre la mejilla y la mandíbula".

El árbitro, señaló: "Es un golpe que me generó molestias y no puedo comer. Ahora tengo que ir a ver a que me revise el médico en judiciales".

Las agresiones a los árbitros es algo recurrente en los partidos de las ligas amateur, las cuales deberán tomar cartas para que no pase a mayores.

Vía: El Tribuno