Proponen la producción del suplemento alimentario ATLU en Salta

El Gobierno de Salta junto al proyecto Gran Chaco Resiliente, analiza la factibilidad de producir a nivel local Alimento Terapéutico Listo para Usar (ATLU), para fortalecer y efectivizar la lucha contra la desnutrición infantil. La propuesta fue presentada a los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, de Salud Pública, Federico Mangione y de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, respectivamente.

En el encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la cartera de Gobierno, el equipo técnico del proyecto encabezado por la coordinadora y representante en Argentina del CISP, Analía García, se explicó que actualmente se trabaja con 120 comunidades del norte del país y en las cuales, a través de los organismos de salud competente, se identificó la necesidad de contar con ATLU para atender a niños y personas gestantes con desnutrición aguda grave. En ese sentido, y a través de una gestión conjunta entre la Subsecretaría de Medicina Social de Salta, el Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT y el consorcio del proyecto se obtuvo una donación de 877 cajas de ATLU para la distribución en Salta, Chaco, Formosa, Tucumán y Misiones.

“ATLU es un alimento terapéutico listo para usar y que posee una presentación en barra. Se trata de una pasta preparada a base de cacahuates o maní, rica en nutrientes que contribuye al alza en el peso y a la nutrición de calidad de aquellos que la consumen. No necesita conservación en frio y se mantiene fresco hasta dos años y no necesita agua, elemento que en muchas zonas del mundo no se encuentra o está contaminada”, explicaron los profesionales.

En ese marco, y teniendo en cuenta la producción de maní salteña, se planteó la posibilidad de que este alimento pueda producirse localmente, ya que hoy en día solo lo produce y exporta Francia. En esa línea, Villada destacó la propuesta e instó a la transferencia de tecnología para achicar la curva de aprendizaje en el caso de que la producción local pudiera concretarse.

De los Ríos habló sobre los aspecto productivos del maní en la provincia y brindó cifras con las que cuenta Salta, aclarando que aunque la cantidad de productores es reducida “la masa crítica alcanza para la producción de ATLU para el abastecimiento local”.

Por su parte, el ministro de Salud, indicó que la implementación del alimento terapéutico en Salta viene dando grandes resultados ya que en dos años la desnutrición “pudo disminuir de un 10.8% a un 8%”, y esto “gracias a la gran tarea docente que venimos desarrollando para enseñar a las comunidades los beneficios del alimento, cómo deben comerlo, el tiempo de consumo y su conservación. Por lo cual, el mismo tuvo una gran aceptación”, afirmó Magione.

Finalmente, se acordó trabajar con el Ministerio de Producción para fortalecer los datos respecto a la producción de maní salteña y en base ello socializar la propuesta con las otras provincias que componen la región del Gran Chaco.

El encuentro con las autoridades de Gobierno fue organizado por la secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales, Constanza Figueroa, quien hace dos años viene desarrollando un fuerte trabajo institucional con los miembros del Proyecto para alcanzar las metas propuestas para el Gran Chanco.

Participaron también en la reunión la coordinadora técnica, Guadalupe Simón, la presidenta de la Fundación del ALTO, Beatriz Corral, y el coordinador del CISP, Roberto Ruíz.

Proyecto del Gran Chaco Resiliente

El proyecto, implementado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo del Popoli (CISP), junto con Fundación del ALTO y Fundación CISPA, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Unión Europea, trabaja en promover la articulación entre las comunidades y los distintos niveles de gobierno para la gestión de riesgos y preparación para emergencias en el Gran Chaco.

Así, se propone un abordaje integral orientado a reducir la vulnerabilidad en sus distintas dimensiones de los diversos actores sociales e institucionales presentes en los territorios de Salta, Chaco y Formosa con un enfoque intercultural, de género y de derecho de las infancias.