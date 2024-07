Internaron al Coco Basile y hay preocupación por su estado de salud

Alfio Basile, uno de los entrenadores más importantes en la historia de de la selección argentina y emblema de Racing Club, fue internado durante los últimos días en una clínica de rehabilitación en la Ciudad de Buenos Aires (en la zona de Belgrano) después de sufrir una descompensación. El Coco, de 80 años, fue compensado y se encuentra actualmente bajo observación médica para seguir la evolución de su salud.

Basile sufrió un problema médico el último viernes y, tras ser estabilizado, se decidió trasladarlo a una clínica especializada en neurología ubicada en Belgrano. Sus tres hijos y uno de sus amigos más cercano son los que hoy en día tienen permitido visitarlo en la clínica, donde ya se encuentra compensado y bajo constante análisis médico.

La situación de Basile ha generado preocupación en el entorno del fútbol argentino. El Coco dejó una huella imborrable dentro del fútbol argentino. Como jugador defendió las camisetas de Racing y Huracán. Con los de Avellaneda logró un título local, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, mientras que con los de Parque Patricios conquistó el Metropolitano de 1973.

También construyó una carrera legendario como como entrenador, pasando por banquillos como los de Racing, Atlético de Madrid, Boca Juniors, San Lorenzo y la selección argentina. En esa faceta ganó una Supercopa con los de Avellaneda, dos títulos locales, dos Recopa Sudamericana y una Copa Sudamericana con el Xeneize, una Copa de Gigantes con el América de México y dos Copa América y una Copa Confederaciones con la Albiceleste.

Tras hacerse pública la noticia, Racing, una de las instituciones que tiene a la figura de Basile como uno de sus máximos ídolos, se expresó en las redes sociales. “Todo Racing está con vos, Alfio Basile”, expresó. Algo similar realizó la cuenta oficial de la selección argentina: “Fuerza Coco”, escribieron.

Una de sus últimas apariciones públicas fue a fines de marzo, cuando estuvo en los estudios de ESPN para brindar una entrevista al programa F90. Durante la nota ahondó en distintos temas, como los detalles inéditos sobre su salida de la selección argentina como entrenador. “Tendría que decírselo en la cara, pero creo que él estaba con un drama personal. Él no puede tener ninguna queja sobre mí, porque en Boca lo puse de todo y lo vendieron al Real Madrid en millones de dólares. Se salvó para siempre. Si se quejaba de mí... Cada uno que piense lo que quiera. Él muchas veces venía a hablar conmigo, porque quería que lo vendiéramos. Me preguntaba si tenía algún conocido y yo tenía conocido por todos lados. Siempre hablé muy bien de él. Y cuando lo vendieron a España, a mí me habían preguntado que pensaba sobre él; y me extrañó que él estaba distante conmigo”, esbozó por entonces.

“Fue raro porque lo puse en Primera, lo puse en todos lados y jugó un fenómeno. Él se lo merecía, porque no le regalé nada; pero cuando me enteré que andaba en esa cosa me molestó. No me enteré de su boca. Me enteré por otro lado, pero no le dije nada ¿Qué le iba a decir? Ya estaba todo dicho”, cerró.

Esta no es la primera vez que Basile genera preocupación por su salud. En junio del 2021, en plena pandemia, fue internado por coronavirus. Antes, en abril del 2020, cuando recién se iniciaban las restricciones por la pandemia, el Coco se había sincerado sobre cómo sobrellevaba el momento: “Estoy hecho bolsa, como todos mis amigos, como todos. Sufriendo esta pandemia tremenda. No la aguanto más”.

En marzo del 2017, la salud de Basile ya había generado preocupación tras sufrir un accidente cerebro-vascular que derivó en una internación en una clínica de Palermo. “Muchas gracias a todos por preocuparse por mí. Les devuelvo un abrazo fuerte desde mi casa que ya me dieron el alta. ¡Gracias!”, manifestó en su momento.

Basile es uno de los técnicos argentinos con más títulos en toda la historia gracias a las 11 coronas que levantó entre sus pasos con Boca (5), Racing (1), América de México (1) y la selección argentina (4).