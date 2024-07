Un grupo de personalidades de Hollywood, lideradas por el actor George Clooney, han dado su opinión respecto a que debe hacer el actual presidente de Estados Unidos. Clooney hizo el llamado a un nuevo candidato en un artículo de opinión publicado en The New York Times. Hace menos de un mes, fue coanfitrión de una recaudación de fondos para Biden donde recaudó unos 30 millones de dólares.

George Clooney le pidió al presidente Joe Biden que ponga fin a su campaña para la reelección, diciendo que el presidente de 81 años "no puede ganar". La estrella añadió: "Amo a Joe Biden. Como senador. Como vicepresidente y como presidente. Lo considero un amigo y creo en él, en su carácter y en su moral. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede".

El acérrimo demócrata también llamó la atención de los líderes del partido en el Capitolio, quienes según él "deben dejar de decir que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver" en el debate de CNN el 27 de junio. "No vamos a ganar en noviembre con este presidente", afirmó tajantemente el actor.

El actor aseguró que el Biden de la recaudación de fondos "no era el mismo" que el Biden de 2010 ni "incluso de 2020". "Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", dijo Clooney, en un claro desafío a la afirmación de Biden de que lo ocurrido en el debate fue algo puntual.

El partido debería escuchar a potenciales aspirantes como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Maryland Wes Moore y otros, y "entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo", escribió el actor.

Más determinado que nunca, Biden pidió el lunes a los congresistas demócratas que respalden su campaña de reelección o lo desafíen en la convención del partido en agosto, desoyendo así los llamados a que tire la toalla.

"Estoy firmemente determinado a seguir en la carrera", escribió desafiante en una carta a congresistas demócratas. "El tema de cómo seguir adelante" ya se abordó "y es hora de que termine" la polémica, dijo.

El mismo día, su portavoz trató de contener la ola de especulaciones provocada por un artículo del New York Times que asegura que un experto en Parkinson ha visitado la Casa Blanca ocho veces en ocho meses, entre el verano de 2023 y la pasada primavera boreal.

"¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre, que no precisó el motivo de la visita del experto escudándose en una obligación de "confidencialidad".

Recordó que Biden fue analizado tres veces por un neurólogo como parte de sus consultas anuales, y que en este contexto se le realizaron exámenes para detectar diversas enfermedades neurodegenerativas, con resultados negativos. Los últimos se hicieron públicos en febrero.

Biden reconoció a los congresistas que es consciente de las "preocupaciones", sobre todo desde su desastroso desempeño en un debate televisado contra su predecesor y rival para las elecciones de noviembre, Donald Trump.

A lo largo de 90 minutos se mostró muy confundido, se trabó al hablar y hasta divagó. El presidente lo achacó al desfase horario y a un resfriado, pero en los últimos días varios congresistas demócratas le pidieron públicamente que renuncie a su candidatura.