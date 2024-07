El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, empezó a mover hilos para reunir voluntades en torno a un objetivo: eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Para ello necesitaría del apoyo de una parte importante de la oposición amigable que colaboró en la sanción de la ley Bases, y que para ratificar su espíritu cooperativo fue hasta Tucumán a pasar frío en la firma del Pacto de Mayo.

Sin embargo, los distintos espacios ya le hicieron saber al ministro coordinador que no van a ayudar en este propósito porque, básicamente, no les conviene.

Ya sea que prevalezca en el PRO la postura de Mauricio Macri o la de Patricia Bullrich, que tuvieron una fuerte puja días atrás, el PRO se encamina a formar una coalición con LLA. Si se confirmara la coalición con LLA, sostener las PASO le permitirá al PRO presentar candidatos en todos aquellos distritos en los que el oficialismo pretenda postergarlo. Si el PRO decidiera ir a una alianza con LLA, la UCR perdería a su aliado de fuste de los últimos años, aquel al que sirvió fielmente entre el 2015 y 2019.

La única sigla que todos estos espacios de la oposición llamada "dialoguista" está abierta a sacrificar es la "O" final de las PASO, la que refiere al carácter obligatorio de las primarias abiertas.

En declaraciones recientes, el jefe del emancipado bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aseguró que las PASO son "un sistema idóneo, no como las internas partidarias de padrón cerradas para dirimir candidaturas".

Recordó, sin embargo, que desde su fuerza política presentaron un proyecto para que las primarias dejen de ser obligatorias, "es decir, que el partido o alianza que lleve una sola lista no tenga que ir a la PASO y que además los ciudadanos no tengan obligación de ir a votar a la PASO".

"Pero sí que las primarias de los partidos o de las alianzas sean abiertas, no sean con padrón de partido, sino que puedan votar ciudadanos independientes, porque los padrones están muy "aparateados". Es bueno que sean simultáneas, independientes y con garantías del Estado, porque los partidos políticos no tienen la capacidad de organizar la elección por sí solos, para una elección amplia donde puedan votar independientes", completó López. La misma postura es compartida por los ex PRO Monzó y Massot, al igual que la mayoría de los integrantes del bloque de Hacemos Coalición Federal, con la excepción de Pichetto, quien sí se mostró alineado con el Gobierno.

La razón del gasto

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la semana pasada que el Gobierno avanzará con la implementación de la boleta única de papel y la eliminación de las PASO, al advertir que las primarias "no sirven para nada".

"Las PASO se implantaron solamente como un gasto más. En las últimas se gastaron 52 millones de dólares, calculo, en una PASO que no sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio (JxC), donde debatían dos propuestas diferentes", afirmó el funcionario.

Sectores se cierran a cambiar

Los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein, que integran esa bancada, rechazan rotundamente la eliminación de las PASO, según confirmó el primero en diálogo con la prensa.

"Creemos que si se avanza en el sistema de boleta única papel se reducen muchísimo los costos y no hace falta eliminar las PASO, que por otra parte es un mecanismo que permite a las minorías en los partidos políticos tener representación que de lo contrario muchas veces les es negada", fundamentó Paulón.

En la UCR, la gran mayoría de los diputados, o todos, están en contra, y así lo confirmaron fuentes cercanas a Rodrigo de Loredo, el jefe de bloque.

Curiosamente, diputados radicales que responden a otras terminales políticas dentro del partido centenario (a Facundo Manes y Lousteau) coinciden en este aspecto con el cordobés.