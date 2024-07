Solicitan donación de prótesis y ayudas técnicas para pacientes carenciados

El Banco de Prótesis y Órtesis del Hospital Público Materno Infantil, inició una campaña de recepción de elementos donados, destinados a usuarios carentes de recursos.

El organismo recibirá donaciones de diferentes elementos que algún vecino ya no use y pueda ser útil para otro paciente que, por cuestiones económicas, no puede acceder al insumo, tales como bastones, muletas, andadores, prótesis, sillas de rueda, entre otros.

Para hacer efectiva la donación, se debe coordinar por el WhatsApp del nosocomio, enviando un mensaje al 3875863132, elegir la opción “Donar para el Banco de Prótesis y Órtesis” y seguir las instrucciones.

En lo que va de 2024, más de 300 niños recibieron asistencia profesional en el consultorio de fisiatría del hospital. En ese servicio, pueden acceder a interconsultas, seguimiento y tratamientos de neurorehabilitación.

La mayoría de estos pacientes carecen de recursos económicos para acceder a prótesis y órtesis indicadas para un tratamiento adecuado. Es por ello que se apela a la solidaridad y compromiso de la comunidad.

Prótesis y la Órtesis

Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza alguna parte del cuerpo, para que esta pueda cumplir con la misma función.

En cambio, la órtesis es un refuerzo para modificar aspectos de función o estructura del cuerpo, como por ejemplo, la silla de ruedas.