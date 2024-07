Joe Biden anunció que se baja de la carrera presidencial y no irá por la reelección

Joe Biden ha aceptado la realidad: una abrumadora mayoría de estadounidenses lo considera demasiado mayor para servir otros cuatro años como presidente de Estados Unidos, hasta los 86. En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció que no se presentará a la reelección, asegurando que "lo mejor para mi partido y para el país es que me retire". A su vez, postuló a su vicepresidenta, Kamala Harris, como su reemplazo, pero aún resta la decisión del Partido Demócrata.

El presidente de Estados Unidos aseguró que se dirigirá a la nación a lo largo de esta semana y a partir de ahora se centrará “únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente”. En diciembre vencerá su mandato y pondrá fin a una dilatada trayectoria política de 54 años, que ha terminado desde el asiento más alto que puede asumir un político estadounidense: la silla del Despacho Oval.

Los tres años y medio de mandato fueron convulsionados, marcados por el coronavirus y el reflote de la economía tras la pandemia, una fuerte inversión en economía verde e infraestructuras, la elevada inflación, la retirada de tropas en Afganistán, la gestión de las guerras en Ucrania y Gaza, el aumento de inmigrantes en la frontera sur y el perdón de parte de la deuda estudiantil a millones de estadounidenses.

El presidente estadounidense y hasta este domingo candidato demócrata venía siendo cuestionado desde su propio partido por una seguidilla de fallidos y la preocupación que despertó su desempeño en el debate electoral contra Donald Trump.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", dice el texto que Biden subió a sus redes personales, no a POTUS, la cuenta oficial de la Presidencia.

Sin mencionar quién podría ocupar su lugar en la candidatura demócrata, Biden hace menciona a su vice. "Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer al vicepresidente Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí".

Biden ha cedido así a las presiones de su propio partido después de su mediocre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que pasara el testigo a las nuevas generaciones del partido por su avanzada edad y por las dudas de que pudiera afrontar la campaña.