Fallido debut de Los Leones: La Selección Argentina mereció más pero cayó ante Australia

La Selección Argentina de Hockey tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ante Australia y, lamentablemente, no pudieron ante los oceánicos. Cayeron 1-0 en un partido parejo donde no pudieron romper la defensa rival y sufrieron el tanto de Blake Govers desde un córner corto en el cierre del segundo cuarto.

El primer cuarto fue parejo y se tomaron tiempo hasta "acomodarse" aunque el dominio del juego fue para los argentinos. Recién cuando quedaban poco más de dos minutos hubo una llegada peligrosa por el lado, pero ninguno pudo romper el cero.

En el segundo cuarto la Albiceleste continuó con su dominio del partido y buscó el arco rival, aunque no pudo con el arquero australiano. Los intentos fueron de Bautista Capurro, Lucas Martínez y Tomás Domene. Cuando parecía que el cero continuaba en la pizarra, en la última jugada del segundo cuarto Australia pidió revisión, cobraron el córner corto y Blake Govers puso el 1-0 en tiempo cumplido.

El empuje no tuvo su merecido premio

Después del entretiempo, Los Leones tuvieron que dejar atrás el golpe de esa última jugada que le dio la ventaja al seleccionado oceánico, y salió a buscar la igualdad, sin desprotegerse atrás pero con el arco rival en la mira. Ronconi dispuso la entrada de Juan Catán y Tomás Santiago y aunque intentó con tiros de Mazzilli y Tarazona no logró romper el cero. Argentina continuó prolijo en defensa, no podía quebrar la última línea, tampoco supo aprovechar el tiempo de inferioridad numérica australiana por la tarjeta verde a Jake Harvie.

En el último segmento la tónica del partido siguió igual, a cuatro minutos del final Argentina tuvo una chance clarísima para igualar las acciones pero Nicolás Della Torre no pudo empujarla. El dominio Albiceleste no tuvo su premio y se fue masticando bronca por un debut fallido que no estaba en los planes de nadie.