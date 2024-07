El presidente del Congreso pide la detención de Corina Machado y Edmundo González Urrutia

El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que sufrió “cinco intentos de asesinato” y que los responsables fueron la oposición, Estados Unidos y el “narcotráfico colombiano”. En simultáneo, se ordenó la detención de María Corina Machado.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo en su alocución, durante la sesión de hoy que "tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron. "Y cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”.

“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”.

Rodríguez agregó: “Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República”.

Antes del discurso de Rodríguez, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, expresó su reconocimiento al resultado oficial de las presidenciales del domingo.