Recomiendan seguir las prevenciones por el alto índice de incendios forestales en Salta

Desde el miércoles hasta el viernes de esta semana, en la ciudad de Salta regirá el Índice Meteorológico de Peligro Extremo. Es por eso que, la Municipalidad a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana recomienda a todos los salteños seguir las indicaciones correspondientes.

Esto se da principalmente por las tarde y se debe a la disponibilidad de material seco, baja de la humedad, suba de temperaturas y probabilidad de vientos. Desde el municipio se recomienda evitar ciertas actividades que estimulan los focos ígneos.

Se solicita a la población no efectuar quema de basura, restos de poda o pastizales, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley N° 7070 de Medio Ambiente.

También, se recomienda tener mucho cuidado con el viento Zonda, que además de propagar incendios, pueden producir voladuras de techos y otros objetos.

La Municipalidad continúa en forma permanente con guardias especiales y cuadrillas, para intervenir en todos los casos de emergencias comunitarias que ingresan mediante llamado al 105, brindando respuestas con personal especializado en lucha contra el fuego.

Hasta la fecha, más de 40 hectáreas resultaron afectadas por incendios de pastizales, por lo que Protección Ciudadana trabaja fuertemente para controlar estos incidentes.

La temporada de incendios empezó a fines de junio y se extenderá hasta fines de octubre.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

1- No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

2- No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

3- No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

4- Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

5- Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.