Receso escolar de invierno: No regirá el boleto gratuito para estudiantes del interior

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) se informa a los estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario del interior que durante los días del receso escolar de invierno no regirá la gratuidad de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP).



En tal sentido, desde este lunes 8 de julio hasta el viernes 19 de julio los estudiantes del interior de la Provincia no podrán hacer uso del boleto gratuito. Una vez concluido el receso, los estudiantes podrán volver a hacer uso de la gratuidad, desde el lunes 25 de julio.



Asimismo, la AMT informó a las empresas interurbanas en la provincia y urbanas de Orán, Tartagal y Rosario de la Frontera, que no estará habilitado el sistema para la gratuidad de los alumnos durante dicho receso.



De esta manera, se garantiza que los estudiantes puedan gozar del beneficio solo en el periodo que asiste a clases.