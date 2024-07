La salud de Biden: experto en Parkinson visitó la Casa Blanca

Las dudas sobre la salud del presidente de EEUU y candidato a su reelección, Joe Biden, no ceden. Ayer se supo que, según los registros oficiales de visitantes de la Casa Blanca, un experto en la enfermedad de Parkinson visitó la Casa Blanca ocho veces en los últimos meses y se reunió al menos una vez con el médico del mandatario.

El Dr. Kevin Cannard, del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el hospital que suele tratar a los presidentes de EEUU, es un neurólogo que se especializa en trastornos del movimiento y recientemente publicó un artículo sobre el Parkinson.

Los registros, publicados por la Casa Blanca en respuesta a una solicitud de The New York Times, documentan las visitas desde julio de 2023 hasta marzo de este año. Si hubieran existido visitas más recientes no se darán a conocer.

Las preguntas sobre la salud de Biden, y específicamente sobre el Parkinson, han proliferado desde su dramática actuación en el debate contra Donald Trump el 27 de junio, donde se lo vio rígido y varias veces incoherentes, lo que hizo que arreciaran rumores sobre su capacidad física y mental para ser candidato a las elecciones de noviembre y de poder dirigir al país por otros cuatro años. Líderes demócratas han pedido que dé un paso al costado para que asuma un candidato más competitivo para enfrentar a Trump.