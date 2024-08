Los Pumas brillaron en Wellington, le ganaron a los All Blacks y le marcaron 38 puntos

No fue la primera, tampoco la primera como visitante. El valor de la victoria de Los Pumas sobre los All Blacks radica en que fue la mejor. En una actuación excelsa tanto en ataque como en defensa, con récord de tries y de puntos ante los neozelandeses, la Argentina se impuso por 38-30 en Wellington y empezó de la mejor manera su camino en el Rugby Championship 2024.

El tercer triunfo en cinco años contra Nueva Zelanda, cuando en los 44 años de historial un empate era el mejor resultado, fue el más lucido. A la asfixiante defensa, un ítem ineludible cuando se afronta a los mejores del mundo, clave en los éxitos de 2020 y 2022, esta vez Los Pumas añadieron una gran dosis de juego ofensivo, no exento de lujos. Finalmente, la fortaleza mental para reponerse a situaciones adversas fue fundamental. Errores propios los llevaron a estar 15 puntos abajo al final del primer tiempo, pero la mejora en la disciplina sin ceder intensidad permitió revertir la situación.

El partido fue vibrante, con siete tries en total y un marcador oscilante, movido por varios cambios de liderazgo. En los minutos cruciales fueron Los Pumas quienes, gracias a la tremenda presión que les hicieron a los All Blacks, forzándolos a cometer errores impropios de quienes visten esa camiseta, mostraron mayor entereza para resolver un partido parejo.

El comienzo a todas luces

El seleccionado argentino de rugby tuvo un buen comienzo ante los actuales subcampeones del mundo. Sin embargo, la gran defensa del conjunto oceánico evitó dos trys para los albicelestes.

A los 11 minutos, Damián McKenzie convirtió un penal bajo los palos para poner en ventaja a los All Blacks por 3 a 0. Pasados los 16, Mateo Carreras perdió una pelota en ataque que dio lugar a una contra magistral iniciada por McKenzie y Beauden Barrett para que Sam Darry convierta el primer try del partido y poner el encuentro 10 a 0.

A los 22 minutos del primer tiempo, Franco Molina recuperó la pelota y Santiago Chocobares manejó la contra para Los Pumas que Lucio Cinti transformó en el primer try para el seleccionado argentino. Santiago Carreras falló la conversión y el resultado parcial quedó a favor de Nueva Zelanda por 10 a 5.

A 13 minutos del final, McKenzie convirtió otro penal para los All Blacks estiraron la diferencia puso del partido 13 a 5. Sin embargo, a los 30 minutos del primer período, Santiago Carreras acertó un penal bajo los palos para poner el partido 13 a 8.

La alegría del descuento duró poco, ya que Anton Lienert-Brown aprovechó una distracción de la defensa para otro try de los All Blacks y poner el partido con la converción de McKenzie 20 a 8.

El golpe fue asimilado por Los Pumas rápidamente con un try de Mateo Carreras y una conversión de Santiago para terminar el primer tiempo 20 a 15.

Un segundo tiempo épico de Los Pumas



Ya en el segundo tiempo, Franco Molina metió un try convertido por Carreras a los 2 minutos para poner en ventaja a Los Pumas por 22 a 20 en Wellington. Cuatro minutos más tarde, McKenzie convirtió un penal bajo los palos para dar vuelta el marcador y adelantar a los All Blacks por 23 a 22.

Era un partidazo. Palo a palo. Carreras logró convertir un penal a los 9 minutos del complemento para poner en ventaja de nuevo a Los Pumas pero tres minutos más tarde, Mark Tele’a metió otro try para Nueva Zelanda convertido nuevamente por McKenzie que puso el partido 30 a 25. Parecía que otra vez se le escapaba a Los Pumas pese al gran partido que estaban haciendo.

Pero el seleccionado Albiceleste tenía guardada una sorpresa para todos aquellos que se levantaron a la madrugada para alentarlos. Nuevamente Carreras metió otro penal bajo los palos a los 16 minutos para poner el partido 30 a 28. A los 29′ del complemento, Agustín Crevy fue el protagonista de un try para Los Pumas convertido por Santiago Carreras para poner el 35 a 30 parcial a favor de la Selección.

A los 38 minutos del segundo tiempo, a dos minutos del final, Santiago Carreras convirtió un penal bajo los palos y puso el 38 a 30 definitivo para Los Pumas. De esta manera la épica volvió a apoderarse de otra madrugada para la historia del rugby argentino.