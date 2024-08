Legislación sobre el manejo de fuego

En un contexto donde en los últimos dos meses se registraron en Salta mas de un centenar y medio de incendios forestales, en el Senado se analiza una reforma en la legislación sobre el manejo del fuego.

En tanto, rige el alerta que emitió Defensa Civil provincial sobre el alto riesgo de incendios forestales, para los departamentos Capital, Orán, San Martín y Anta.

El senador, Gustavo Carrizo, se reunió con funcionarios de Defensa Civil y Medio Ambiente para analizar una posible reforma en la legislación sobre manejo del fuego. Se repasaron acciones, normas y procedimientos para la prevención y lucha contra incendios en áreas rurales y forestales.

Al encuentro asistieron el Subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Ambiente, Antonio Sánchez López.

Mientras tanto, hasta mañana rige el alerta de Defensa Civil y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego sobre el alto riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y baja humedad, factores que favorecen la propagación de incendios de pastizales.

En este sentido, desde ambos organismos se recomienda a la población de no hacer fogatas en los lugares descampados, no realizar quema de basura ni de pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos para evitar focos ígneos que provocan graves daños ambientales.

También se pide a la ciudadanía que en caso de detectar algún foco de incendio se tiene que dar aviso de inmediato a través del Sistema de Emergencia 911 para activar el protocolo de actuación.