Marocco: “Nunca vi violencia de Fernández hacia su expareja, Vilma Ibarra”

“Todos saben que me une al expresidente una relación de amistad y mucho afecto. Estuve en su casa varias veces y nunca observé hechos de violencia hacia su ex pareja, Vilma Ibarra, por eso me llama mucho la atención todo esto”, comentó.

Dijo sin embargo que “condena todo hecho de violencia contra las mujeres” y que este caso en particular es “muy desgraciado”. Agregó que “espera la actuación judicial para aclarar las cosas”.