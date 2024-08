Estados Unidos negó haberle ofrecido una aministía a Maduro

Estados Unidos negó haber ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que deje el poder después de que la autoridad electoral proclamara su reelección en los comicios del 28 de julio, resultados cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, desmintió en una rueda de prensa al diario The Wall Street Journal, que publicó que la Administración de Joe Biden habría ofrecido una amnistía para persuadir a Maduro para que se vaya antes de que termine su mandato en enero. "Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones", afirmó Patel.

El portavoz dijo, no obstante, que EEUU "está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia" y reivindicó que es hora de que el chavismo y la oposición " inicien conversaciones para una transición pacífica".

The Wall Street Journal citó tres fuentes anónimas según las cuales EEUU habría ofrecido indultos a Maduro y a altos cargos del chavismo, que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia, para persuadirlos a dejar el poder.

La victoria de Maduro en los comicios del 28 de julio fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin publicar las actas de votación, y Estados Unidos considera que el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también rechazó en otra conferencia de prensa que Washington haya lanzado una oferta de amnistía tras los comicios venezolanos e incidió en que Maduro debe reconocer los resultados.

Hasta enero

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado está convencida de que Edmundo González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el 10 de enero de 2025, cuando comienza el nuevo período de Gobierno, pese a la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, un triunfo cuestionado dentro y fuera del país.

En una entrevista, la exdiputada liberal reiteró que el abanderado de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ganó "de manera avasallante" los comicios.

"Edmundo González será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada y eso depende de lo que hagamos todos, todos los venezolanos dentro y fuera del país (...) yo confío en el pueblo de Venezuela y por eso sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente", sostuvo.