Imputaron a Alberto Fernández por “lesiones graves doblemente agravadas” y amenazas

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas" tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez por violencia de género.

Así lo señalaron fuentes judiciales, luego de la ampliación de la declaración que Yañez hiciera el martes desde de España.

En la resolución, el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por "lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas", y eso "sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación".

El fiscal también dispuso una serie de medidas de prueba que incluyen la citación de Miriam Yáñez Verdugo, madre de Yáñez; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de Yáñez; Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial, y María Cantero, secretaria histórica de Fernández.

González también pidió los "videos de las cámaras de seguridad internas, zona de chalet presidencial y huéspedes" de la Quinta de Olivos correspondientes a los meses de "abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, como así también al mes de julio de 2023".

También se deberán remitir los "registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y de cualquier otro galeno de esas unidades entre el año 2021 y 2023".

El fiscal requirió al Sanatorio Otamendi, la Fundación SANAR y a la Clínica Fertilis que provea la "historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017", además de solicitar al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), de Facundo Manes, que facilite la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.

A la vez, le pidió a esa institución que "informe qué profesionales atendieron a la nombrada durante los referidos años, debiéndose consignar todos sus datos de contacto", añadió el fiscal.

Yáñez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.

Hechos contra Fernández

Al ex presidente de la Nación se le imputaron ocho hechos de violencia contra Fabiola Yáñez. El primero de ellos data del año 2016, cuando "Alberto Fernández obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto, a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como “hay que resolverlo, tenés que abortar”, indica el dictamen. Se indicó que Fabiola Yáñez "se vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psíquico irreparable", que con el devenir de la investigación -sostuvo el fiscal- se clarificarán cómo sucedieron los hechos.

Los hechos siguientes que se le atribuyen al ex presidente son del 2021. El 12 de agosto de 2021, cuando “Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero”. En julio del mismo año, el ex mandatarios “mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada “fiesta de Olivos”, le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó “¿qué me hiciste?”. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión”.

En cuanto a los denominados “Hechos IV y V” se especificó que luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi (amiga de Yáñez), “el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello. Ese mismo mes, le “propinó una patada en el vientre a Fabiola Yánez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento”.

En el detalle de las acusaciones que se le formulan a Fernández, se habló de durante el primer semestre de 2023, en horarios de la noche, “con habitualidad golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez, dejándole la mejilla “hirviendo”, lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de olivos.

Sobre ese punto se relató la siguiente situación: “Debido a dicha situación, en julio de 2023 le dijo a Fernández que ella no aguantaba más, que se iba a ir, a lo que el nombrado le propinó otro cachetazo. A partir de allí, decidió instalarse en la casa de huéspedes junto a su hijo y su madre. Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos”.

Las últimas dos acciones que fundamentan la imputación contra Alberto Fernández, ocurrieron este año: El día 28 de junio -cuando el juez Julián Ercolini le fijó la primera audiencia-, en su teléfono celular “la señora Yáñez varios llamados y mensajes efectuados durante la madrugada por Alberto Fernández, mediante los cuales insistentemente le referían que lo atendiera y “terminemos con esto lo antes posible”, así como también que atendiera al Doctor Juan Pablo Fioribello.

Lo que reveló el dictamen del fiscal es que fue Fioribello “quien le manifestó que no era bueno que haga la denuncia ni para ella ni para Fernández, dado que si lo hacía iban a decir cosas sobre ella. La pretensión de esos llamados tenían por objeto aprovechar la situación de vulnerabilidad emocional que estaba atravesando la Sra. Yáñez para que no inste la acción penal en la presente causa”.

La imputación formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal, señala a Alberto Fernández como responsable de los delitos de lesiones graves "doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad". No es lo único: además, se le atribuye la acusación por amenazas coactivas.