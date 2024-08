José Luis Gioja, expresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, mantuvo una charla telefónica con "Minuto a minuto", programa de FM Sol en la cual manifestó que "el justicialismo se va a reponer, siempre que nos toca un resultado adverso, siempre aparecen problemas y salimos de todo eso".

Con respecto a la situación del expresidente Alberto Fernández Gioja expresó que "como argentino y como hombre vivo esto con muchísima pena y mucho dolor y por supuesto por sobre cualquier otro tema siempre la solidaridad con con la víctima".

Continuó el exgobernador de San Juan "no acepto ningún tipo de violencia de género venga de donde venga y sea por lo que sea no, también hay que respetar la ley y ponerle un freno a todo esto porque se dice de todo y se publican fotos que teóricamente no se deberían publicar".

El ex gobernador subraya que el justicialismo es una cantera de buenos dirigentes y que la renovación dentro del partido es crucial. Destaca un reciente evento en La Rioja donde se juramentó una nueva constitución que promueve derechos y refleja los valores del justicialismo, como la justicia social.

Gioja cree que es vital unir a todos los dirigentes del partido y fomentar el diálogo. La situación actual del país requiere una acción conjunta y un enfoque claro hacia un futuro mejor. Para él, el justicialismo debe marchar hacia un objetivo común: construir un país grande, justo, libre y soberano.

El tema de la justicia social es central en la conversación. Gioja critica la falta de empatía del actual gobierno hacia los más necesitados y denuncia que las políticas actuales parecen favorecer al 1% de la población. Esto, a su juicio, es insostenible y perjudica a la mayoría de los argentinos.

La justicia social, según Gioja, debe ser la prioridad. Él cree que el justicialismo debe volver a sus raíces, enfocándose en los trabajadores y los sectores vulnerables. La historia del partido está ligada a la defensa de los derechos de los más necesitados, y es fundamental retomar ese camino.

Gioja también aborda la falta de una conducción clara dentro del PJ. Actualmente, el partido no tiene un presidente sino cinco vicepresidentes, lo que genera confusión y fragmentación. Las elecciones internas programadas para noviembre son vistas como una oportunidad para establecer un liderazgo más sólido.

El ex presidente del PJ menciona a dirigentes como el Gobernador Quintela y Axel Kicillof como figuras clave que podrían liderar el partido hacia un futuro exitoso. A su juicio, es esencial que el partido esté bien organizado y preparado para las elecciones del próximo año.

A pesar de los desafíos actuales, Gioja mantiene una postura optimista sobre el futuro del peronismo. Cree firmemente que el partido encontrará su rumbo y que la soberanía de Argentina será recuperada. La situación económica y social del país demanda un cambio, y él confía en que, con el esfuerzo conjunto de los argentinos, se podrá construir un futuro mejor.

Gioja llama a la unidad y a la acción colectiva, recordando que el justicialismo tiene un legado fuerte que debe ser honrado. La justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos son los pilares sobre los cuales se debe construir el futuro del país.