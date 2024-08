El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se enojó con el reproche de un periodista por "no prender la tele" en una entrevista y abandonó el móvil en vivo con el comentario "a mí no me reta ni mi viejo".

El momento televisivo tuvo lugar cuando el ídolo de Boca estaba hablando en ESPN acerca de la actualidad del plantel y sobre si estuvo bien o no la decisión de prestar a sus futbolistas para la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante esto, Riquelme aseguró que "en ningún lado dijeron que estuvo bien en prestar a los juveniles", a lo que el periodista Diego "Chavo" Fucks le reprochó: “Prendé la televisión entonces”.

Esta frase generó el enojo del presidente xeneize que culminó en el abandono del móvil: “Estoy hablando, Sebastián... Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo”, fueron sus palabras antes de dejar, con fastidio, la entrevista de la que también participaba el periodista Sebastián Vignolo.