"Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que nunca me diste más que comida y techo prestado…Jamás me preguntaste cómo mi familia vivía con 120 mil pesos (menos que un plan social) gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos". Las palabras corresponden a la exprimera dama Fabiola Yáñez, en una nueva saga de chats con Alberto Fernández que trascendieron ayer y que podrían incluirse en la causa por violencia de género contra el expresidente.

En otro mensaje, Yáñez le señala a Fernández que "a tu hermano sí le conseguiste un buen trabajo". "Así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa", agregó en otro chat.

Claramente enojada, la exprimera dama le dice a su expareja: "Y son tan egoístas, que me esforcé tanto en las navidades y todo, que tuvieran un lindo regalo. Cosa que jamás recibí de ellos".

Esta serie de chats demostrarían que no fue Fabiola la que le exigió plata a Fernández, como había salido publicado en una entrevista al expresidente realizada por Horacio Verbitsky.

"Pese a que en Madrid eran las 5 de la mañana del domingo, Yáñez lo llamó y le dijo que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo, ante la Justicia y en un documental que se filmaría sobre el caso. Le preguntó entonces qué le ofrecería él", decía textualmente la nota.

El contexto

La serie de recriminaciones de Yáñez había empezado con una respuesta a su expareja, que no aparece en las capturas de pantallas que a las que accedió Clarín: "No te preocupes por eso", le dice, para después aclararle que antes de conocerlo, ella ya tenía una vida que no dependía de él: "No nací con vos".

Este nuevo material que sale del celular de Yáñez podría ser utilizado en su defensa si es que el expresidente insiste, a partir de ahora ya en sede judicial, en instalar la versión de la supuesta "extorsión" financiera con la que Yáñez habría intentado negociar con su exmarido.

Hay más chats, en este caso sí aportados a la Justicia, en los que es Fernández quien le promete a Yáñez que no tendrá problemas financieros si es que ella acepta firmar una "declaración conjunta" en la que debía avalar que nunca fue víctima de violencia física mientras vivió con el expresidente. "Después tenés mi palabra de que nada va a faltarte", le insiste él en obvia alusión a dinero. El expresidente vuelve sobre el tema en otro mensaje que forma parte del mismo intercambio de chats: "Solo te propongo hacer un comunicado conjunto que ponga fin al tema", escribió Fernández, para después volver a sugerirle que llegaría a un acuerdo económico: "De un modo o de otro, yo tengo preservado tu futuro y el de Francisco (el hijo de ambos). No es una cosa a cambio de la otra como proponés vos". De nuevo: hubo discusiones por plata entre el expresidente y la exprimera dama, pero los indicios probatorios, al menos los aportados hasta ahora en la Justicia, no indican que se debatió una "extorsión".