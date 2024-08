Salta Basket debutará de local en la Liga Argentina de Básquet 2024/25

El clásico norteño frente a Jujuy Básquet, según quedó confirmado por la organización de la competencia, se disputará el sábado 2 de noviembre, fecha en que el representante salteño en la competencia de ascenso deberá viajar a la vecina provincia.

El Departamento de Competencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina (AdC) dio a conocer el fixture de la competencia, en el caso de Los Infernales los partidos que afrontará hasta la primera semana de diciembre serán:

15/10: Salta Basket vs Independiente (Santiago del Estero)

20/10: Salta Basket vs Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

26/10: Amancay (La Rioja) vs Salta Basket

28/10: Montmartre (Catamarca) vs Salta Basket

02/11: Jujuy Basket vs Salta Basket

05/11: Salta Basket vs Estudiantes (Tucumán)

12/11: Independiente (SdE) vs Sakta Basket

14/11: Estudiantes (T) vs Salta Basket

19/11: Salta Basket vs Jujuy Básquet

24/11: Salta Basket vs Montmartre (Cat.)

27/11: Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)

01/12: Salta Basket vs Amancay (LR)

04/12: Villa San Martín (Ch) vs Salta Basket

06/12: Comunicaciones (C) vs Salta Basket