España y seis países de la UE piden la publicación de las actas de votación

España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron ayer una declaración conjunta en la que piden "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral".

En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la "profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo".

"Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral", se lee.

En la declaración explican que "la oposición indica que ha recogido y publicado más del 80 % de los registros de votación producidos en cada colegio electoral" y que "esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano".

"Los derechos de todos los venezolanos, en particular de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos", añaden

Y afirman que "debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a protestar y reunirse pacíficamente".

"Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto con nuestros socios y apoyando el llamamiento del pueblo venezolano en favor de la democracia y la paz", agrega la declaración.

La oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.

La Unión Europea

Días atrás, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Borrell, afirmó que la UE no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y "verificado de manera independiente".

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación", dijo Borrell, de visita en Vietnam.

"Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", añadió en una rueda de prensa en la capital vietnamita.

Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen "la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales".

"La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", subrayó.

Marcha mundial

Ayer, en paralelo a las movilizaciones en Venezuela, en diversos países de todo el mundo hubo marcha de venezolanos que protestaron contra el fraude de Nicolás Maduro.

Así, desde Buenos Aires, Miami, Panamá, Honduras, España y Bruselas, entre otras ciudades del mundo, los opositores se hicieron sentir y dejaron en claro que lucharán "hasta el final" y harán defender su voluntad de un cambio.

Temen la presencia de mercenarios



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó ayer su preocupación por las informaciones en redes sociales sobre la supuesta presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner en Venezuela, quienes llevan "la muerte y la desestabilización" allá donde van, advirtió.

"Es un claro ejemplo de injerencia rusa en los asuntos internos de otros países, su estrategia habitual de sembrar el caos", escribió en X.