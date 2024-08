La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, admitió que hubo irregularidades en las elecciones de Venezuela celebradas hace ocho días. Dijo que Nicolás Maduro “ha trampeado” los comicios y, de esta manera, está “ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez.

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde México le pidió a Maduro que publique las actas electorales, De Carlotto respondió afirmativamente y opinó que la situación que atraviesa el país caribeño “no es fácil”.

En una línea similar a la expuesta por la ex presidenta, agregó: “Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”.

Respecto a los resultados finales de las elecciones, la dirigente de Derechos Humanos opinó que Maduro “ha trampeado” los comicios. “Será un dictador... y los de ahora están votados, pero serán dictadores también”, dijo.

Luego, sostuvo que “está ofendiendo” la memoria de Chávez, al considerar que “está trampeando” y “no tiene cómo justificar la victoria electoral” que se adjudicó.

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, concluyó De Carlotto.