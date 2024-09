ABBA le exigió a Donald Trump que deje de usar su música

Donald Trump utilizó temas de la banda sueca ABBA para musicalizar algunos de los encuentros o los videos de campaña para redes sociales.

Pero el legendario grupo no quiere quedar asociado con el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Fue por eso que le exigieron que dejara de usar canciones como "The winner takes it all", "Money, money, money" y "Dancing queen", que sonaron el pasado 27 de julio durante un encuentro en Minnesota.

El sello discográfico Universal Music envió un comunicado en el cual explica por qué la banda no quiere que utilicen sus temas.

"Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han difundido videos en los que se ha usado la música de ABBA en actos de Trump, por lo que hemos solicitado que se retire de inmediato y cese", reclamaron desde la empresa.

ABBA no es el primer grupo en hacer un pedido de este tipo. La banda R.E.M., Adele y Celine Dion tampoco quisieron ceder sus canciones a un partido en loa campaña electoral de Estados Unidos.

ABBA fue una banda icónica en la década del ’70 y principios de los '80, pero los temas de Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad siguen sonando en la actualidad y son íconos de la música pop internacional.