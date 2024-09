Milei sigue con imagen positiva pero pierde popularidad

Una encuesta de Jorge Giacobbe midió que en mayo, Javier Milei tenía 58,7% de imagen positiva. Pero desde entonces, la popularidad del Presidente -uno de sus activos políticos más importante para la gestión libertaria- comenzó un declive mes a mes.

La encuesta de agosto de la misma firma le adjudica al Presidente una imagen positiva del 45,2%, 3,1 puntos porcentuales menos que en julio, pero 13,5 puntos debajo del máximo de mayo, de los cuales casi 10 se esfumaron en dos meses.

Sin embargo, Milei aún conserva en este estudio un diferencial positivo, ya que la imagen negativa es de 41,1%, una décima menos que en el sondeo anterior.

Esto quiere decir que el retroceso no se fue linealmente hacia el rechazo, sino hacia una posición más moderada, de percepción regular, que en agosto fue de 13,4%, con lo que creció -justamente- unos 3 puntos respecto del sondeo previo.

Giacobbe explicó ese fenómeno. "La gente no se está ofendiendo con Milei, sino que hay una retracción del enamoramiento y entusiasmo inicial, en particular mujeres y mayores de 51 años. (...) Los que lo votaron tenían la emoción de la esperanza, mientras que los que no lo votaron tenían tristeza. Ahora en la imagen regular se abre la emocionalidad nueva de la incertidumbre", sostuvo el consultor en una entrevista por CNN Radio.

Este sería el motivo por el que Milei viene perdiendo aprobación pero sin que se dispare su imagen negativa. Este mes, el Presidente quedó empatado con su vice, Victoria Villarruel, quien también perdió respaldo. Entre mayo y agosto retrocedió 10 puntos en su imagen positiva (55,2% vs. 45,2%), pero su rechazó sólo se incrementó 4 puntos (32,7% vs. 36.1%), la diferencia fue hacia la percepción regular que pasó del 8,6% al 17,1% en ese lapso.

En el mismo sondeo, la vicepresidenta Victoria Villarruel -hoy alejada del entorno cercano a Milei- aparece con la misma imagen positiva que el Presidente, 45,2%, pero a diferencia del mandatario, tiene una imagen negativa más baja, 36,1% contra el 41,1% del líder libertario.

Sobre el futuro económico, la encuesta de Giacobbe muestra optimismo: el 40,6% cree que estará mejor cuando termine el mandato de Milei, contra el 36,7% que dice que estará peor y un 8,9% que estará igual.