El hospital de Orán rechazó el pedido de atención gratuita a los ciudadanos de Bolivia

Pasaron ya varios meses desde que la provincia de Salta optó por cobrar la atención médica en los hospitales públicos a los extranjeros, pero desde Bolivia no se resignan e insisten con el tema.

En una reunión que pidió el consulado del vecino país con el gerente del hospital San Vicente de Paúl, en Orán, la cónsul Felipa Huanca reiteró que no se les cobre a los ciudadanos bolivianos.

"Se le explicó que no era posible, que no íbamos a incumplir una ley, supieron entender, y después pidieron que si podíamos tener un arancel diferenciado. Les dije que no, que yo no soy la autoridad pertinente, que debían exponerlo a través del ministerio (de Salud), que para todos era por igual, tanto para bolivianos, como para chilenos o uruguayos", contó el Dr. Fabián Valenzuela en diálogo con Radio Salta.

"Para nosotros la medida es muy beneficiosa, tenemos disponibilidad de recursos, de camas, de turnos para el ciudadano salteño. Y otra cosa que el ministro (Federico Mangione) ya lo dijo, el hospital de Orán lleva ahorrado unos 60 millones de pesos", añadió. Dicho monto fue comparado con el presupuesto anual que, por ejemplo, se destina al hospital de Santa Victoria Oeste.