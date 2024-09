Quieren proteger el Cono de Arita, una de las maravillas naturales del país

Es una geoforma cónica perfecta de origen volcánico, de 200 metros de altura, emplazada a 3.460 m.s.n.m., cuyo nombre proviene del aymara que significa “punzante o filoso”.

Varios estudios han demostrado que esta formación no es más que un volcán que no tuvo la fuerza suficiente para estallar, por lo que no posee cráter.

El paisaje que lo rodea es sal negra, atraída a la superficie por magma subterránea y a simple vista se pueden divisar las majestuosas estructuras de los volcanes, considerados entre los más altos del mundo.

En la jornada de hoy, de acuerdo al acta de labor parlamentaria está previsto que la Cámara de Diputados trate un proyecto de declaración de autoría del diputado por el departamento Los Andes.

El diputado provincial Avelino Arjona elaboró un proyecto para declarar el lugar como área protegida.

Indicó que “es necesario protegerlo del mal cuidado de los turistas porque se observaron en el lugar huellas de cuatriciclos y motos”.

Arjona recordó que la parte norte del departamento ya está protegida.