La oposición pisa el acelerador para ratificar la ley de jubilaciones

Todos esperan ver hoy en el Boletín Oficial la publicación del veto total a la ley de actualización de las jubilaciones que el viernes firmó el presidente Javier Milei. Apenas tomó la decisión el jefe de Estado, el oficialismo comenzó a trazar líneas de contactos con legisladores dialoguistas -Milei los recibió en Casa Rosada- para evitar que las dos cámaras del Congreso ratifiquen con dos tercios la norma.

Pero en el tablero político, la oposición también mueve sus fichas y arma su estrategia para ratificar en Diputados y en el Senado la ley que mayoritariamente fue aprobada para dar un ajuste del 8,1% a los jubilados retroactiva a enero, más actualización por inflación y el pago de los juicios pendientes.

"Si en la Cámara de Diputados todos repiten el voto, estamos cerca de poder sostener la aprobación del Congreso en contra del veto del Presidente", afirmó Germán Martínez en diálogo con radio Diez. Y remarcó con optimismo: "Posibilidades obvio que hay".

El legislador nacional de Unión por la Patria sostuvo que en la Cámara baja, los bloques que votaron el proyecto de ley de movilidad jubilatoria fueron los radicales, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que fueron quienes construyeron la mayoría para su aprobación.

"En el Senado, en general y en algunos artículos el PRO votó la ley, al día siguiente que rechazamos los fondos para la Side. Deberán dar una explicación los senadores del PRO", expresó.

Rechazo

Otro de los que sostiene que el Gobierno podría perder la pulseada con el Congreso es el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy, quien sostuvo ayer que si el Poder Ejecutivo veta de forma total la ley de actualización de jubilaciones, el Congreso avanzará en asegurar los dos tercios necesarios en ambas cámaras para restablecerla.

"Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial", prometió.

En declaraciones radiales, planteó: "No he visto la norma, pero si el veto es total y no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso".

"Si el veto fuera parcial me parece que sería difícil revertirlo, pero si es total se va a revertir la decisión presidencial. Sería un error un veto total y espero yo que prevalezca el buen juicio", reclamó, al tiempo que vaticinó "un conflicto de orden institucional que no le va a hacer bien ni al Congreso ni al Presidente".

En esa línea, agregó: "El proyecto que fue votado tenía varios defectos y una salida inteligente al problema. Si se hubiera corregido con un veto parcial y dejado la cuestión sustancial, me parece que tendríamos otro camino de solución".

"El verdadero debate es cómo volvemos a cierta sensatez, eliminando privilegios y escándalos como los retiros de la expresidenta (Cristina Kirchner) que cobra dos pensiones extravagantes y lujuriosas", contrapuso el diputado.

"Jugar con fuego"

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) también habló del veto total a la ley, medida a la que consideró un "error" por parte del presidente Milei.

"Es un enorme error. Primero, es inconsistente con lo que sus propios senadores habían firmado en el dictamen. Vetar una ley que tiene dos tercios muy holgados en el Senado y en la Cámara de Diputados es jugar con fuego", sostuvo el legislador radical.

Además, advirtió sobre la consecuencia más grave que tendría Milei si las dos cámaras legislativas rechazan el veto: "Si el Congreso insiste con la ley, el Presidente pierde su principal arma, que es la del veto, y queda muy debilitado por no haber podido vetar. Entonces, lo más razonable hubiera sido un veto inteligente".