En medio de una creciente tensión política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron un duro intercambio en la red social X (anteriormente Twitter), centrado en la deuda pública acumulada en las últimas dos décadas.

El conflicto comenzó cuando Caputo acusó a CFK de haber generado la totalidad de la deuda del país durante ese período. "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos", afirmó el ministro, además de criticar su gestión económica y hacer comentarios personales en tono despectivo.

La expresidenta no tardó en responder, publicando un video del exministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en el que reconocía que el kirchnerismo dejó "una deuda muy baja" al finalizar su mandato en 2015. Cristina Kirchner señaló que esos datos permitieron a Macri acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un préstamo millonario.

"Buen día Sr. Ministro. Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer. ¿Vió que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores. Escuche lo que decía Dujovne, Ministro de Hacienda y colega suyo en el gabinete de su ex jefe, Mauricio Macri, acerca del nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias en Argentina cuando terminamos nuestro gobierno en diciembre del 2015. ¿Sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso? No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el Megacanje que terminó en default. Y Ministro… si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas)… hágase cargo y no se enoje con nosotros", señaló la ex mandataria.

"No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio", expresó la exmandataria. Además, defendió su postura crítica frente al nuevo decreto del gobierno que permite reestructurar la deuda externa sin la intervención del Congreso, advirtiendo sobre el riesgo de repetir errores del pasado, como el Megacanje del 2001.

El cruce escaló cuando Caputo emitió una respuesta cargada de insultos, a lo que CFK replicó publicando un video de Javier Milei, previo a su presidencia, donde el actual mandatario cuestionaba la gestión de Caputo en el Banco Central, acusándolo de malgastar 15 mil millones de dólares de las reservas.

Este intercambio refleja la polarización política en torno a la economía del país y la deuda pública, un tema que sigue siendo motivo de debate entre las principales figuras políticas de Argentina.