El Gobierno presiona por la privatización de Aerolíneas Argentinas

El debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas se intensificó en el Congreso, con el gobierno nacional impulsando con fuerza la privatización de la compañía de bandera. Altos funcionarios expusieron ante diputados los elevados costos fiscales que genera la empresa y la resistencia de los gremios aeronáuticos a los cambios propuestos.

En un clima de tensión, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, lanzó una fuerte advertencia: la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas tenga que cerrar sus puertas. Según el funcionario, la presión ejercida por los sindicatos sobre los gerentes de la compañía está poniendo en riesgo su funcionamiento.

“Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía, de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional”, afirmó Mogetta. El secretario de Transporte explicó que, de no encontrarse un reemplazo en corto plazo, la empresa se vería obligada a cesar sus actividades.

“Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas”, subrayó.