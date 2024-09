Milei firmará un decreto para poder privatizar Aerolíneas Argentinas

El presidente Javier Milei firmará un decreto para que la empresa Aerolíneas Argentinas pueda ser privatizada. Así anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien planteó que el decreto declarará a la empresa estatal "sujeta a privatización". De ese modo sigue la tensión con los gremios aeronáuticos tras el paro de hace unos días. El Gobierno tiene la idea clara de que la compañía de bandera no debe seguir en manos estatales.

La decisión llegó luego de que anunciaran negociaciones con compañías de países limítrofes con el objetivo de concesionar los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.

Según precisaron fuentes presidenciales, se dictará un decreto en el que se declarará sujeta a privatización a la empresa, amparados por el artículo 9° de la Ley N° 23.696, de Reforma del Estado.

Por el Congreso

De esta forma, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial, deberá pasar por el Congreso de la Nación para que lo trate y se esperan que lo haga en el corto plazo.

"La medida se funda en la política adoptada por el Gobierno Nacional, a partir de su asunción el 10 de diciembre pasado, a fin de alcanzar el equilibrio fiscal y cortar de raíz las causas de la inflación", precisaron al respecto.

Asimismo, el Poder Ejecutivo estableció a través del Decreto N° 70/23 que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista "no gozarán de ninguna prerrogativa, ventaja, prioridad ni beneficio". "Las empresas tienen que funcionar en condiciones de mercado", insisten.

"Déficit cero"

Amparados en el "déficit crónico" de la compañía, el Gobierno trabaja en la transferencia de la aerolínea al sector privado, un deseo que persiguen desde el inicio de la gestión.

"Desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares", justificó el funcionario, y agregó: "El Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans".

"15 pilotos por avión"

El vocero presidencial señaló además que Aerolíneas Argentinas cuenta con "una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo comparado con los de la industria".

"AA no puede dar más de lo que no tiene"

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, justificó ayer la necesidad de privatizar la empresa, argumentando que "en las condiciones actuales, no puede competir con el resto de las compañías en América y Europa" y reflexionó que los sindicatos "no entendieron, lamentablemente, que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene".

En declaraciones radiales, el titular de la línea de bandera explicó que la decisión del Gobierno de emitir un decreto declarando a la compañía sujeta a privatización, se dio porque "estuvieron las reuniones en el Congreso, pero el tema no fue aprobado. Ahora, lo que el Gobierno hace es dictar un decreto que la declara sujeta a privatización, de manera tal que ahora el Congreso va a tener que analizar lo que va a suceder".

Afirmó que "ahora van a tener que escuchar, van a tener que decidir sobre el futuro de la compañía y, en base a eso, se dictará una ley. A partir de ahí, sí se podrá ir directamente a la privatización de Aerolíneas".

En cuanto a las razones por las cuales hay que privatizar Aerolíneas, remarcó que "dentro de la plataforma del presidente Milei, en todo momento se habló de que las compañías del Estado tenían que ser privadas, por lo que cuando comenzamos a trabajar, lo hicimos sobre la reducción del pasivo".

"Si hacemos un comparativo de lo que fue de enero a agosto del año pasado, habíamos perdido 280 millones de dólares, y este año perdimos 80, o sea, una mejora prácticamente del 73%, pero esto no es suficiente", profundizó.