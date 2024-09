San Lorenzo: Denuncian paros encubiertos

La actividad en la Municipalidad de San Lorenzo viene siendo afectada con asambleas informativas por parte de un grupo de delegados de ATE que encubren evidentes paros que se cumplen desde hace varios días.

Así lo advirtió el intendente de esa localidad, Manuel Saravia, quien notificó de esta situación a la Secretaría de Trabajo para avanzar con el descuento de las horas no trabajadas.

"Este estado de protesta por parte de un grupo menor de trabajadores, se cumple desde el 22 junio pasado sin prestación laboral, ya que las asambleas informativas se desarrollan desde las 7 de la mañana hasta las 10. Luego hacen un break hasta las 10.30 y retoman tareas hasta las 13. Están trabajando dos horas y media por día y hemos decidido aplicar los descuentos por las horas no trabajadas", afirmó.

"Son 14 empleados que con esta medida, alteran el servicio normal. Tomaron la modalidad de asambleas informativas que resultan paros encubiertos. Colocan banderas en el acceso al edificio, tocan el bombo y hacen picadas de comidas en la entrada, mientras los vecinos vienen a pagar sus impuestos y el resto de los empleados trabaja. Esto no es justo", afirmó.

El jefe comunal advirtió que se trata de una medida extorsiva ante la exigencia del pago de un ítem compensador del Fondo de Incentivo Docente. "Ese ítem no le corresponde a los municipios", aseguró.

"Yo no puedo subir los impuestos para satisfacer a los gremios. La extorsión no es la vía. Hay que acompañar a los vecinos que no la están pasando bien. Las obligaciones no son solo con los trabajadores municipales", expresó Saravia.

“Con sus bombos y comiendo picadas están dando un espectáculo que molesta al contribuyente“, dijo.

El intendente aseguró que se trata de un grupo reducido del personal, delegados gremiales que integran la plantilla total de 278 empleados con que cuenta la comuna en la actualidad.