Sáenz expuso en Londres sobre el potencial de desarrollo de las provincias argentinas

El gobernador Gustavo Sáenz expuso esta mañana en Londres sobre el potencial de desarrollo de las provincias argentinas. Lo hizo en una de las universidades más prestigiosas del mundo, The London School of Economics and Political Science LSE, frente a estudiantes, académicos y expertos en desarrollo de América Latina y de la Argentina.

De la presentación también participaron los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego. Luego de las exposiciones los mandatarios provinciales respondieron preguntas de los participantes.

Durante su exposición, Sáenz se refirió a la importancia de proyectar internacionalmente a la provincia de Salta de manera sostenible y competitiva. En este sentido destacó la visión desarrollista de su gestión y el cuidado de los recursos ambientales.

“Para Argentina, para Salta y todas las provincias que estamos hoy aquí este es el momento de desarrollar de manera sustentable los recursos naturales y esto implica una visión desarrollista. Cuidar el ambiente no anula el desarrollo, creemos en un aprovechamiento de nuestros recursos naturales cuidándolos”.

“Hay que conservar produciendo y producir conservando y para ello también es fundamental brindar garantía y seguridad jurídica a aquellos que quieren invertir en nuestro país”, agregó el mandatario. Sobre este aspecto resaltó el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que baja la carga fiscal y brinda beneficios cambiarios, aduaneros y fiscales.

Sáenz destacó también la presencia de grandes inversores del mundo en Argentina “que ya están en nuestro país produciendo, trabajando y explorando minerales críticos. En este sentido, seguimos en la búsqueda de mayores inversiones, trabajando de manera conjunta con los demás gobernadores, porque esto genera empleo genuino, progreso y desarrollo para todos”.

“Entendemos que el Gobierno nacional, provincial, municipal, las comunidades y la licencia social son fundamentales para poder seguir creciendo en esto que hoy el mundo demanda: minerales críticos, energía y alimento”, expresó.

El Gobernador también expuso sobre los desafíos productivos, sociales y ambientales que enfrenta la Provincia, y en este marco expresó “nuestros desafíos son producir más, honrando la licencia social, con sustentabilidad ambiental y cuidando el recurso agua”. Sobre este punto además resaltó la necesidad de la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades locales para ello.

Finalmente, el mandatario salteño se refirió al rol activo y participativo que debe desempeñar la juventud en las estrategias de desarrollo a nivel local y regional de las provincias y el país. Compartió con los jóvenes presentes las características de la provincia de Salta, las posibilidades de inversión, las existentes y los invitó, además, a participar de este proceso de crecimiento y desarrollo.

“Necesitamos más que nunca de ustedes por eso es fundamental que sigan capacitándose, porque la juventud es el futuro, pero también es el presente. Necesitamos de su fuerza, de sus ganas, de la creatividad e innovación que ustedes pueden aportar a este grupo de gobernadores que quiere trabajar por la Argentina. Gracias por habernos escuchado y por habernos dado la posibilidad de expresarnos libremente”, concluyó Sáenz.

De la comitiva salteña también formó parte el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De Los Ríos.

The London School of Economics and Political Science LSE

LSE es una de las universidades más importantes a nivel mundial en temas económicos, sociales y de políticas públicas. Su comunidad académica se compone de profesores, exfuncionarios y futuros policy makers de todo el mundo.

La presentación del evento “Las provincias como usinas de desarrollo: oportunidades y desafíos del federalismo en Argentina”, estuvo a cargo del decano de la Escuela de Políticas Públicas y ex Ministro de Finanzas de Chile, Andrés Velazco.

En tanto el panel de los gobernadores sobre las oportunidades de desarrollo y prioridades estratégicas de las provincias argentinas fue moderado por Anabel Marin, investigadora argentina de la Universidad de Sussex.

Con conclusiones y comentarios de los presentes, finalizó el evento que también contó con la presencia del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe y la embajadora de Argentina en Londres, Mariana Plaza.