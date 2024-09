Juan Emilio Ameri, el ex diputado que fue expulsado de su cargo por haber tenido un episodio sexual durante una sesión del Congreso por Zoom, reapareció en el programa de Alejandro Bercovich en Radio Vos y se refirió al escándalo.

“Me condenan por una teta”, dijo Ameri. Y agregó que “en realidad fue un acto de amor”.

Más adelante, uno de los panelistas le preguntó cómo se toma el acontecimiento después de casi 4 años: "Ya está sanado, de hecho no podría hablar, estuve mucho tiempo en el que no podía hablar de esto" dijo.

El ex diputado recordó el momento en el que tuvo que renunciar a su cargo: "nadie me empujó a renunciar, lo consensué con mis dirigentes políticos y presenté la renuncia porque me equivoqué, porque es lo que me enseñaron mis viejos que si te equivocas, pagas", expresó.

El caso

El 24 de septiembre del 2020, el entonces diputado nacional Juan Emilio Ameri protagonizó un escándalo sexual que ocasionó su salida del Congreso: en plena sesión virtual, sin saber que la cámara de su computadora estaba encendida, llamó a su pareja y comenzó a besarle los senos.

La primera reacción del exdiputado fue intentar justificar su acto al asegurar que “no sabía que estaba conectado al Zoom” y agregó: “Mi pareja se había hecho unos implantes mamarios y quería ver cómo le habían quedado”. Ante la repercusión del escándalo, se inició una causa judicial en la que Ameri debió declarar. En Comodoro Py, pidió perdón y habló de una distracción porque no estaba atento durante su labor legislativa.

En cuestión de horas, la Cámara de Diputados decidió por unanimidad la suspensión de Ameri, a pedido del presidente del cuerpo Sergio Massa, quien solicitó conformar una comisión para determinar si debía ser expulsado. Ante la magnitud del escándalo, el diputado presentó rápidamente la renuncia.

En abril de este año, fue condenado a un mes de prisión por el delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas.