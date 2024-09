Cafayate volverá a vibrar con otra noche a puro boxeo

La ciudad veraniega de Cafayate le pondrá calor a la primavera 2024 cuando el próximo 5 de octubre se realice la velada de boxeo denominada “Knockout a los Vicios I”, en donde habrá 13 peleas amateur, una exhibición y la pelea profesional entre “Chorela” Cancinos y “Coco” Daza.

De esta manera el profesor Matías Molinas se lanzará al ruedo del apasionante deporte de los puños y estará acompañado en la organización junto a Alfredo “Pony” Rivero y al profesor Junior Cruz, cuando a partir de las 21 horas, el complejo municipal viva otra verdadera fiesta de los puños.

Cabe destacar que las peleas amateur estarán plagadas de púgiles avezados, que posen más de una decena de combates, en donde participarán boxeadores de Salta y de Catamarca.

Así, en medio de un festival en donde estará la exhibición entre el reconocido púgil salteño Durval "El Bombardero" Palacio y Ezequiel "Danger" Casalicchio, la frutilla del postre llegará con el combate profesional en la pelea de fondo entre Cristian “Chorela” Cancinos y Gabriel "Coco" Daza.

Las peleas amateurs

Algunas de las peleas amateurs estarán animadas por Thiago Carri vs Luis Romano (57 kg); Agustín Suárez vs Alexander Medina (56 kg.); Julio Guanca vs Maximiliano Báez (75 kg.); Yonathan Samana vs. Matías Paredes (75 kg.); Lucero Ance vs. Damaris Apaza (53 kg.) y Bryan Barrionuevo vs Maxi Gutiérrez (69 kg.).

Asimismo se enfrentarán los ascendentes Felipe Adauto y Facundo Medina (60 kg.); Thiago Bazán vs. Pablo Arias (52 kg.); Fabricio Bazán y José Décima (52 kg.), entre otros.

La fiesta en el complejo municipal promete un cierre de lujo para los amantes del boxeo de toda la provincia.