Atropellaron a un nene y los vecinos piden una semáforo

Por el crecimiento poblacional en la zona y el notable incremento del tráfico en la ruta nacional 51, los pedidos de los vecinos se acumulan desde hace varios años en los escritorios de los responsables de Vialidad Nacional y de la Municipalidad de Salta.

“Pedimos semáforos, lomos de burro o una rotonda en el ingreso del Villa Esmeralda ubicado en el kilómetro medio y hasta ahora nadie nos escucha”, dijo la vecina Isabel Andrada.

Andrada comentó que las luces de alerta se encendieron nuevamente cuando un automóvil atropelló a un alumno de una de las escuelas de la zona, el lunes pasado.

“Afortunadamente no fue un golpe fuerte, pero no queremos que ocurra algo peor”, dijo la vecina y anticipó protestas y cortes de ruta si no obtienen rápida respuesta.

Enumeró que los barrios involucrados en la preocupante situación son Villa Aurelia, Rebeca, El Prado, El Prado Viejo, Amaneceres, Mirasoles, Casa El Sol, Refugio y otros.

“Gracias a nuestro pedido habrá hoy una reunión en el acceso al Villa Esmeralda a las 12,45. Comprometieron su presencia Matias Asennatto, secretario de tránsito de la municipalidad y responsables de Vialidad de la Nación”, dijo Andrada.