Un hombre falleció en la guardia del Hospital Ragone tras sufrir una crisis

Un dramático suceso ocurrido en la madrugada del viernes en el Hospital Miguel Ragone. Lucas Gonzalo Mercado, un joven de 19 años, falleció en circunstancias que generó interrogantes sobre la atención en el sistema de salud y la respuesta de las autoridades policiales.

El joven fue encontrado por personal de la Policía de la Provincia y lo que ahora se está investigando es lo que sucedió en el trayecto del Ragone al San Bernardo. O si llegaron al San Bernardo porque el joven vuelve al Ragone donde finalmente muere. Hay muchos interrogantes.

En principio, Lucas había sufrido una sobredosis en diciembre pasado y estaba enfrentando una crisis emocional relacionada con su consumo problemático de sustancias. Estaba dentro de la cobertura del programa Puente, lo estaba siguiendo y este viernes tenía cita con sus especialistas.

Aproximadamente a las 5 de la mañana, en una crisis personal, el joven se dirigió por sus propios medios al hospital Miguel Ragone en busca de asistencia. Sin embargo, y según la denuncia de su tía Beatriz, "no fue atendido". El cuestionamiento de la familia con el nosocomio fue que lo tuvieron 40 minutos en la Guardia.

Con una crisis de ansiedad en aumento, Lucas Mercado intentó trasladarse hacia el hospital de referencia salteño. En el trayecto, entre las calles Talavera e Hipólito Yrigoyen, su situación empeoró, lo que motivó la intervención de un oficial de la Policía de Salta. El joven fue trasladado en un patrullero nuevamente al hospital Ragone, donde finalmente ingresó por la Guardia, pero lamentablemente falleció poco después debido a un paro cardiorrespiratorio.

También hay un testigo en situación de calle, de nombre Carlos, que se encontraba cerca del hospital, quien confirmó haber visto al joven ingresar y detalló: “Nadie lo golpeó ni lo empujó. Lo vi caerse. Era una noche de mucha lluvia y estaba muy mal”. Contradice la versión de los familiares.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas Número 2, junto con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes buscan esclarecer las circunstancias del deceso. También se espera el resultado de la autopsia para establecer si el cuerpo presenta golpes como dice la familia y determinar las causas exactas de la muerte. En el lugar del fallecimiento se desplegó un gran operativo que incluyó a unos 10 patrulleros y más de 20 efectivos policiales.

“Esto no puede volver a pasar. No era un delincuente, era un joven que necesitaba ayuda”, concluyó Beatriz, en medio del dolor. El caso generará sin dudas un profundo debate en la sociedad salteña sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de atención para personas en crisis y garantizar que los hospitales respondan de manera efectiva ante emergencias como en este caso, donde el joven entró en una crisis emocional y no recibió ayuda.