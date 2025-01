Salta Basket retomó los entrenamientos y se prepara para el debut

En el marco del Torneo Clausura por Conferencia Norte de la zona B, Salta Basket retomó los entrenamientos en el estadio Delmi. El debut de Los Infernales en el 2025 será el próximo viernes 17 de enero, oportunidad en que recibirá a Independiente de Santiago del Estero desde las 22 hs en el Delmi; el próximo encuentro será contra Comunicaciones de Mercedes, Corrientes que se disputará el sábado 25 de enero.

El entrenador de Salta Basket, Ricardo De Cecco, habló sobre las expectativas para esta nueva etapa del certamen ”comenzamos con los entrenamientos en doble turno para afrontar esta primera etapa, donde el primer y el segundo partido serán en el Delmi”. Además, indicó que Salta Basket disputará 14 juegos por la segunda mitad de la competencia.

Enero

Viernes 17: Salta Basket vs Independiente (Santiago del Estero)

Sábado 25: Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes (Corrientes)

Martes 28: Amancay LR vs Salta Basket

Jueves 30: Montmartre (Catamarca) vs Salta Basket

Febrero

Martes 4: Jujuy Basquet vs Salta Basket

Sábado 8: Salta Basket vs Estudiantes de Tucumán

Viernes 14: Independiente vs Salta Basket

Domingo 16: Estudiantes vs Salta Basket

Viernes 21: Salta Basket vs Jujuy Basket

Miércoles 26:Salta Basket vs Montmartre

Viernes 28:Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)

Marzo

Miércoles 5: Salta Basket vs Amancay LR

Lunes 10:V. San Martín vs Salta Basket

Miércoles 12: Comunicaciones vs Salta Basket

Cuerpo Técnico:

DT: Ricardo De Cecco

AT: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral

PF: Rafael Padilla

Utilero: Mario Flores

Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra

Kinesiólogo: Facundo Luna

Cabe destacar que el campeón del Torneo Apertura tendrá la chance de jugar un ascenso a la Liga Nacional frente al campeón del Clausura, se trata del nuevo formato de disputa que La Liga Argentina estableció para la presente temporada.